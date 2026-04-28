Parque de las Leyendas ofrece entradas con el 50 % de descuento desde este 1 de mayo: conoce hasta cuándo y quiénes son los beneficarios

El parque prepara una serie de sorpresa durante los días de promoción - Créditos: Andina.

El Parque de las Leyendas implementará desde el 1 hasta el 3 de mayo una promoción especial en beneficio de las familias limeñas: los niños entre 3 y 12 años accederán a un 50 % de descuento en el precio regular de ingreso. Esta medida estará vigente en ambas sedes y podrá aprovecharse mediante compra presencial en boleterías o a través del portal virtual.

Para quienes visiten el recinto de San Miguel durante ese fin de semana, la programación incluye una propuesta artística el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas. En el patio central, los grupos “Raíces de mi Tierra” y Qallariy Wayra acercarán al público a la cultura peruana con representaciones de festejo afroperuano, carnaval huaytarino y otras danzas tradicionales, creando un ambiente festivo para los asistentes.

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Las instalaciones permiten recorrer diferentes zonas temáticas que representan las regiones natural y cultural del país: costa, sierra, selva e internacional. Los visitantes podrán explorar la variedad de especies animales, relajarse en áreas verdes, navegar por la laguna recreativa o experimentar un paseo en kayak dentro de la cocha. Así, el parque se transforma en un espacio de aprendizaje y diversión para toda la familia.

La promoción puede aprovecharse tanto en boleterías físicas como mediante compra virtual - Créditos: Andina.

Huachipa, por su parte, también se suma a la celebración con actividades pensadas para un público diverso. El sábado 2 de mayo a las 15:30 horas, el Camping Administrativo será escenario de un espectáculo de danza moderna y urbana a cargo del elenco “Energía Pura”, en colaboración con la Escuela de Danza Ebac – Sede Ate. Los niños y adultos podrán disfrutar de coreografías contemporáneas que complementan la experiencia de la visita.

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Además, en esta misma sede, el público tendrá la oportunidad de observar lobos marinos en acción todos los sábados, domingos y feriados, con funciones programadas a las 12 m. y 15 horas en el anfiteatro. Las exhibiciones de guacamayos en el domo de Exhibición de Aves se realizarán a las 16 h, ofreciendo un encuentro cercano con la fauna y la naturaleza.

La promoción puede aprovecharse tanto en boleterías físicas como mediante compra virtual para los niños - Créditos: Andina.

Ambos recintos estarán abiertos de lunes a domingo, incluyendo los feriados, en el horario de 9 a 17 h. El descuento especial para menores busca incentivar la visita familiar y promover el contacto de los niños con el entorno natural y la diversidad cultural del Perú.

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La administración del Parque de las Leyendas invita a la ciudadanía a participar de estas jornadas, disfrutar de la programación especial y aprovechar la oferta exclusiva, reafirmando su compromiso con la educación ambiental y la recreación segura para grandes y chicos en la ciudad.

¿Cuál es el precio de las entradas al Parque de Las Leyendas?

Las entradas al Parque de Las Leyendas para el periodo 2026 tendrán los siguientes precios:

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Entrada general: S/20.00

Niños (de 3 a 12 años): S/10.00

Adultos mayores (de 60 años a más): S/4.00