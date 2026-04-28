Perú

Tarifa de S/3,50 alcanza a más alimentadores del Metropolitano: cuándo empieza y qué rutas abarca

A través de un comunicado, se informó que tres rutas tendrán un incremento en el costo del pasaje. La entidad explicó que este ajuste responde a la necesidad de promover el uso de un servicio integrado

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Desde mayo, usuarios de Los Olivos, Puno y Naranjal deberán validar su tarjeta al abordar buses secundarios y abonar el monto actualizado, que ya rige en otras zonas del sistema de transporte limeño
Desde mayo, usuarios de Los Olivos, Puno y Naranjal deberán validar su tarjeta al abordar buses secundarios y abonar el monto actualizado, que ya rige en otras zonas del sistema de transporte limeño| Andina

A partir del 2 de mayo de 2026, los usuarios del Metropolitano en Lima enfrentarán un ajuste tarifario en varias rutas alimentadoras, que ahora cobrarán S/3.50 por viaje, sin importar el paradero final. Antes, el pasaje era de S/ 1.50. Puedes conocer todos los detalles de este anuncio.

¿Cuáles son las rutas alimentadoras que aumentarán su pasaje?

La medida, anunciada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), impacta a quienes utilicen los servicios de las rutas Los Olivos, Puno y Naranjal. De acuerdo con la información oficial difundida por la ATU, el nuevo esquema reemplaza el cobro anterior, que variaba según si el usuario conectaba con el corredor principal.

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El ajuste anunciado por la Autoridad de Transporte Urbano elimina diferencias tarifarias entre recorridos troncales y secundarios, afectando a miles de pasajeros en el norte de Lima
El ajuste anunciado por la Autoridad de Transporte Urbano elimina diferencias tarifarias entre recorridos troncales y secundarios, afectando a miles de pasajeros en el norte de Lima| ATU

Al abordar cualquiera de estos alimentadores y validar la tarjeta en el terminal Naranjal, el sistema no realizará un cobro adicional al integrar con el bus troncal. El monto de S/3.50 se descontará al momento de ingresar al alimentador, tanto si la persona realiza la conexión con el Metropolitano en Naranjal como si se desplaza solo dentro del servicio alimentador. La nueva tarifa unificada permitirá a los pasajeros desplazarse desde distritos como Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador pagando un solo pasaje, siempre que el viaje se complete en un máximo de dos horas con dos minutos entre ambos servicios.

En este caso, estas tres líneas se suman a las de alimentadores Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra, donde ya se cobra esta tarifa.

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ATU, en el anuncio anterior, justificó la modificación tarifaria como parte de una estrategia de integración de los sistemas y de simplificación para los usuarios. Según la entidad, antes de este ajuste el precio del viaje en alimentadores sin conexión con el troncal era de S/1.50, mientras que ahora se iguala al pago de quienes sí utilizan ambos servicios.

La actualización de precios permite conectar desde zonas periféricas hasta Villa El Salvador sin cargo adicional, siempre que se valide la tarjeta en los puntos establecidos
La actualización de precios permite conectar desde zonas periféricas hasta Villa El Salvador sin cargo adicional, siempre que se valide la tarjeta en los puntos establecidos| Andina

Rutas del Metropolitano a S/ 1.0

Las rutas alimentadoras cortas del Metropolitano mantienen una tarifa diferenciada deS/ 1.00 para los usuarios que se desplazan entre barrios y puntos cercanos dentro de sus zonas de influencia.

Las rutas que conservan el precio reducido corresponden a Alisos, Bertello, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Puno, Belaunde, Cedros de Villa y Próceres. Estos recorridos permiten a los pasajeros trasladarse dentro de áreas delimitadas, sin necesidad de conectar con el corredor principal del Metropolitano.

Recargas de tarjeta

ATU inició la modernización del sistema de recaudo del Metropolitano, como parte de un plan de actualización tecnológica después de más de 15 años de funcionamiento. Este proceso incluye la instalación de 97 nuevas máquinas de recarga en las 41 estaciones y los tres terminales, además de la incorporación de validadores de última generación para reducir incidencias técnicas en el sistema.

Las nuevas máquinas de recarga mejoran la experiencia del usuario al permitir operaciones más ágiles y la generación de códigos QR para recargas digitales. Han sido diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal, por lo que personas de talla baja o en silla de ruedas pueden utilizarlas sin dificultad.

Por otra parte, los nuevos validadores permitirán tecnología sin contacto y pagos abiertos, lo que facilitará que en el futuro los pasajeros puedan abonar sus viajes con tarjetas bancarias y otros medios digitales.

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