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Daniela Darcourt cuestiona a Diego Chávarri por exponer la vida privada de su expareja Thalía Bentín: “Eres un estúpido”

Tras la polémica generada por las confesiones de Diego Chávarri en ‘La Granja VIP’, Daniela Darcourt salió al frente para condenar la exposición de la vida privada de Thalía Bentín y apuntó contra el comportamiento del exfutbolista.

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“Eres un estúpido”: Daniela Darcourt critica a Diego Chávarri tras sus declaraciones en ‘La Granja VIP’
“Eres un estúpido”: Daniela Darcourt critica a Diego Chávarri tras sus declaraciones en ‘La Granja VIP’

La cantante y salsera Daniela Darcourt lanzó fuertes críticas contra el exfutbolista y figura de realities Diego Chávarri, luego de que este expusiera detalles de su relación con Thalía Bentín en el programa ‘La Granja VIP’.

Durante una intervención en el espacio de entretenimiento, Darcourt calificó a Chávarri como “estúpido” y “patán” por revelar aspectos personales de quien hasta hace poco fue su pareja, especialmente considerando que Bentín ha manifestado su deseo de mantener un perfil bajo.

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El conflicto se originó tras una conversación de Chávarri con Paul Michael y Mark Vito en el reality, donde narró cómo conoció a Thalía, habló de su trabajo, cargo y beneficios laborales, y ofreció información que, según diversos comentarios, Bentín prefería mantener fuera del foco mediático. La exposición de estos detalles generó incomodidad a más de uno.

Darcourt, en diálogo con el programa ‘Q’ Bochinche’, fue enfática al señalar que la actitud de Chávarri resultó innecesaria y perjudicial para la imagen de Thalía. “Estúpido Chávarri por exponer a Thalía, decir dónde trabaja, qué hace y cómo se conocieron. Puedes tener el mejor cuerpo, la mejor cara y actitud, pero eres un estúpido”, sostuvo la cantante.

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Además, destacó que hablar mal de una expareja en público constituye una falta de respeto. “Si vas a hablar mal de una persona con la que estás compartiendo tu vida, eres un patán, un cualquiera; ya no hay cabida. No puedes hablar así para generar otro tipo de vínculo”, agregó.

Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.
Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.

La ruptura de Chávarri

La polémica en torno a la vida sentimental de Diego Chávarri se intensificó después de que se hiciera pública su supuesta declaración de amor a Gabriela Herrera en el mismo reality, pese a que mantenía una relación con Thalía Bentín.

La reacción de Bentín fue inmediata, decidió poner fin al vínculo sentimental tras la difusión de los videos. Según el programa ‘Q’ Bochinche’, la joven se mostró afectada por la situación y optó por eliminar de sus redes sociales a los seguidores ganados tras el episodio, como muestra de su intención de alejarse de cualquier escándalo público.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera son captados en coqueteos y le hace inapropiada proposición. YouTube: La Granja Vip Perú
Diego Chávarri y Gabriela Herrera son captados en coqueteos y le hace inapropiada proposición. YouTube: La Granja Vip Perú

El caso adquirió nuevos matices cuando el influencer Ric La Torre anunció que tuvo acceso a conversaciones con Diana, expareja de Chávarri y amiga de Thalía Bentín, lo que podría revelar un supuesto triángulo amoroso. “(Diana) fue mencionada en la Granja, Diego Chávarri contó cómo conoció a Thalía Bentín y quien le presentó fue su ex que era amiga de Thalía Bentín y hablé con la ex”, comentó La Torre.

Samuel Suárez, conductor de ‘Q’ Bochinche’, anticipó que la información podría ser incómoda para Thalía y cambiar la narrativa actual. “Creo y sospecho que no le va gustar nadita a Thalía lo que va a contar”, advirtió.

Daniela Darcourt también se refirió a las posibles repercusiones mediáticas para Thalía Bentín y sugirió que el público podría reconsiderar la imagen que tenía de ella. “Prepárense para que la gente diga ‘Ah, Thalía fue también alguien que se metió en una relación pasada porque se lo presentó la ex y ahora va perder protagonismo, la van a poner en el mismo nivel”, opinó la salsera, anticipando que las revelaciones provocarán especulaciones y habladurías.

El exfutbolista sorprende durante un almuerzo al intentar transmitir una frase secreta a la bailarina en el reality, mientras ambos insisten en negar cualquier relación más allá de la amistad frente a cámaras y redes sociales. La Granja VIP

Contra medidas de Yahaira Plasencia

En otro momento, Darcourt comentó la situación de Yahaira Plasencia, quien recientemente recibió medidas de protección tras denunciar por difamación agravada a Magaly Medina. La salsera consideró que el otorgamiento de garantías le parece excesivo y cuestionó que se recurra a medidas legales en contextos de disputa mediática, cuando existen casos más urgentes de violencia de género no resueltos.

“No invalido que (Yahaira) se haya sentido mal, pero no vas a pretender poner tu denuncia y tu querella que no se compara a lo que muchas mujeres están viviendo en la realidad”, declaró en ‘Q bochinche!’.

Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Magaly Medina
Daniela Darcourt critica la decisión de Yahaira Plasencia de solicitar garantías personales contra Magaly Medina y califica la medida de un exceso. (Instagram Daniela Darcourt / Yahaira Plasencia)

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