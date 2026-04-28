Perú

La segunda vuelta ya empezó para Keiko Fujimori: lanzó su campaña contra Roberto Sánchez con el conteo aún en curso

Durante su actividad en la Asociación de Viviendas San Francisco, en Carabayllo, la lideresa fujimorista evitó el contacto con la prensa y optó por dirigirse a sus seguidores por sus redes sociales

Guardar
Con más del 96% de actas procesadas, la candidata de Fuerza Popular asumió ese escenario como un hecho y centró su mensaje en lo que viene. Video: Canal N

Aún con el conteo en marcha y sin resultados oficiales definitivos, Keiko Fujimori inició su campaña y habló abiertamente de una segunda vuelta frente al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Con más del 96% de actas procesadas, la candidata de Fuerza Popular asumió ese escenario como un hecho y centró su mensaje en lo que viene.

Desde Carabayllo, Fujimori trasladó la discusión fuera de la primera etapa electoral y la ubicó en el próximo 7 de junio. Su intervención no giró en torno al balance de la votación, sino a lo que considera será un enfrentamiento directo por la presidencia.

PUBLICIDAD

En su mensaje, la lideresa fujimorista empezó a construir el escenario de polarización con su eventual rival.

Fotografía de archivo de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. EFE/ Renato Pajuelo
Fotografía de archivo de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. EFE/ Renato Pajuelo

Estrategia se centra en vigilar mesas

Durante una actividad en la Asociación de Viviendas San Francisco, Fujimori optó por no declarar a la prensa y prefirió comunicarse a través de redes sociales. Desde ahí, se dirigió a sus simpatizantes y los llamó a la defensa del voto. La candidata pidió a sus seguidores que se registren como personeros y participen activamente en los locales de votación durante la jornada decisiva.

PUBLICIDAD

En su intervención, hizo referencia a situaciones ocurridas en la primera vuelta, como la apertura tardía de mesas, y advirtió que ese tipo de hechos no deben repetirse. Bajo esa línea, planteó la vigilancia ciudadana como una tarea central.

Fujimori busca reforzar cercanía

En paralelo, Fujimori combinó este llamado con la presentación de propuestas vinculadas a servicios básicos e infraestructura. Entre ellas, mencionó la titulación de predios y el acceso a agua potable y alcantarillado en zonas urbanas.

También planteó una forma de gestión que, según dijo, se desarrollaría “en la cancha”, con presencia directa en las calles. Esta idea fue acompañada por referencias a experiencias pasadas en obras públicas.

Uno de los anuncios que marcó su discurso fue la posibilidad de utilizar batallones del Ejército para ejecutar trabajos como asfaltado de vías o construcción de muros de contención.

En materia de seguridad, insistió en la necesidad de enfrentar la delincuencia con firmeza. En ese punto, cuestionó a gestiones anteriores y sostuvo que no se logró frenar el avance de la criminalidad pese a contar con recursos.

Juntos por el Perú advierte preocupación por rol militar

Mientras Fujimori avanza en su discurso de segunda vuelta, desde el entorno de Roberto Sánchez surgen cuestionamientos. Juntos por el Perú expresó dudas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.

El abogado del partido, Roy Mendoza, señaló que la preocupación se centra en la posibilidad de que los militares asuman funciones en el traslado y resguardo del material electoral, como ya se habría planteado en la primera vuelta.

Según explicó, repetir ese esquema en el actual contexto genera inquietud, especialmente por la designación del ministro de Defensa, a quien vinculan con Fuerza Popular.

“¿Por qué quieren el ministro de Defensa aliado o cercano a Fuerza Popular? Esa es nuestra mayor preocupación”, indicó.

Mendoza precisó que no rechazan la colaboración de las Fuerzas Armadas, pero sí que tengan un rol principal en estas tareas. A su juicio, esa responsabilidad debe mantenerse en manos de los organismos electorales.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriFuerza PopularSegunda vueltaJNERoberto SánchezJuntos Por el Perúperu-politica

Más Noticias

Sin licencia y contra el tráfico: el peligro de los scooters y motos eléctricas que transportan pasajeros en Lima

El crecimiento sin control de motos eléctricas y scooters en Lima ha encendido las alertas por accidentes, informalidad y vacíos legales en las calles de la capital

Sin licencia y contra el tráfico: el peligro de los scooters y motos eléctricas que transportan pasajeros en Lima

Armadora argentina da el salto a Portugal tras sobresalir en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Su entrenador confirmó su salida a Europa luego de finalizar la temporada entre los ocho mejores del torneo

Armadora argentina da el salto a Portugal tras sobresalir en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El enérgico mensaje de la Trinchera Norte ante la crisis en Universitario: “Exigimos la renuncia inmediata de Álvaro Barco”

La barra principal y tradicional de la ‘U’ señala al Director Deportivo de la institución como el principal culpable del descalabro en una campaña plomiza tanto en Liga 1 como Copa Libertadores

El enérgico mensaje de la Trinchera Norte ante la crisis en Universitario: “Exigimos la renuncia inmediata de Álvaro Barco”

Municipalidad de Lima declara en emergencia el tránsito en vías metropolitanas por 180 días

Declaración de emergencia se produce dos días luego de un nuevo accidente vehicular en la Vía Expresa Sur. En enero de este año, la Municipalidad de Lima declaró en emergencia esa vía luego de un accidente mortal

Municipalidad de Lima declara en emergencia el tránsito en vías metropolitanas por 180 días

Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura las próximas Eliminatorias: Esta es la ciudad elegida

El técnico brasileño no quiso revelar qué selecciones llevará a la altura. Podría ser Uruguay, Brasil y Argentina

Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura las próximas Eliminatorias: Esta es la ciudad elegida
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

No habrá elecciones complementarias: JNE determina que pedido es ilegal y que el ausentismo tiene múltiples causas

No habrá elecciones complementarias: JNE determina que pedido es ilegal y que el ausentismo tiene múltiples causas

Resultados ONPE al 96.323 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Ministra de Educación no asistirá al Congreso para explicar crisis de becas: comisión la citó el viernes por la noche

Gobierno redefine funciones de procuradores y ajusta su designación en entidades del Estado

Presidencia aclara sueldo de José María Balcázar tras polémica por más de S/50 mil en marzo

ENTRETENIMIENTO

Fiorella Rodríguez anuncia matrimonio a fin de año en España con su novio Ivan Micol: “Luego en Perú”

Fiorella Rodríguez anuncia matrimonio a fin de año en España con su novio Ivan Micol: “Luego en Perú”

Armando Tafur dejaría la productora de Gisela Valcárcel ante falta de proyectos

Exproductor de La Manada ingresó al podcast de Maria Pia Copello tras salida de Peter Fajardo

Said Palao sorprende al no querer dedicar un saludo a Alejandra Baigorria en su aniversario: “No puedo declarar…”

Pamela Franco se ratifica ante carta notarial de Christian Domínguez: “No me rectifico, todo es verdad”

DEPORTES

Programación de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura las próximas Eliminatorias: Esta es la ciudad elegida

Armadora argentina da el salto a Portugal tras sobresalir en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El enérgico mensaje de la Trinchera Norte ante la crisis en Universitario: “Exigimos la renuncia inmediata de Álvaro Barco”

El exitoso presente de Paulo Milagres lejos de Alianza Lima: campeón en África y clasificado al Mundial de Clubes otra vez