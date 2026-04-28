La segunda vuelta ya empezó para Keiko Fujimori: lanzó su campaña contra Roberto Sánchez con el conteo aún en curso

Con más del 96% de actas procesadas, la candidata de Fuerza Popular asumió ese escenario como un hecho y centró su mensaje en lo que viene. Video: Canal N

Aún con el conteo en marcha y sin resultados oficiales definitivos, Keiko Fujimori inició su campaña y habló abiertamente de una segunda vuelta frente al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Con más del 96% de actas procesadas, la candidata de Fuerza Popular asumió ese escenario como un hecho y centró su mensaje en lo que viene.

Desde Carabayllo, Fujimori trasladó la discusión fuera de la primera etapa electoral y la ubicó en el próximo 7 de junio. Su intervención no giró en torno al balance de la votación, sino a lo que considera será un enfrentamiento directo por la presidencia.

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En su mensaje, la lideresa fujimorista empezó a construir el escenario de polarización con su eventual rival.

Fotografía de archivo de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. EFE/ Renato Pajuelo

Estrategia se centra en vigilar mesas

Durante una actividad en la Asociación de Viviendas San Francisco, Fujimori optó por no declarar a la prensa y prefirió comunicarse a través de redes sociales. Desde ahí, se dirigió a sus simpatizantes y los llamó a la defensa del voto. La candidata pidió a sus seguidores que se registren como personeros y participen activamente en los locales de votación durante la jornada decisiva.

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En su intervención, hizo referencia a situaciones ocurridas en la primera vuelta, como la apertura tardía de mesas, y advirtió que ese tipo de hechos no deben repetirse. Bajo esa línea, planteó la vigilancia ciudadana como una tarea central.

Fujimori busca reforzar cercanía

En paralelo, Fujimori combinó este llamado con la presentación de propuestas vinculadas a servicios básicos e infraestructura. Entre ellas, mencionó la titulación de predios y el acceso a agua potable y alcantarillado en zonas urbanas.

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También planteó una forma de gestión que, según dijo, se desarrollaría “en la cancha”, con presencia directa en las calles. Esta idea fue acompañada por referencias a experiencias pasadas en obras públicas.

Uno de los anuncios que marcó su discurso fue la posibilidad de utilizar batallones del Ejército para ejecutar trabajos como asfaltado de vías o construcción de muros de contención.

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En materia de seguridad, insistió en la necesidad de enfrentar la delincuencia con firmeza. En ese punto, cuestionó a gestiones anteriores y sostuvo que no se logró frenar el avance de la criminalidad pese a contar con recursos.

Juntos por el Perú advierte preocupación por rol militar

Mientras Fujimori avanza en su discurso de segunda vuelta, desde el entorno de Roberto Sánchez surgen cuestionamientos. Juntos por el Perú expresó dudas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.

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El abogado del partido, Roy Mendoza, señaló que la preocupación se centra en la posibilidad de que los militares asuman funciones en el traslado y resguardo del material electoral, como ya se habría planteado en la primera vuelta.

Según explicó, repetir ese esquema en el actual contexto genera inquietud, especialmente por la designación del ministro de Defensa, a quien vinculan con Fuerza Popular.

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“¿Por qué quieren el ministro de Defensa aliado o cercano a Fuerza Popular? Esa es nuestra mayor preocupación”, indicó.

Mendoza precisó que no rechazan la colaboración de las Fuerzas Armadas, pero sí que tengan un rol principal en estas tareas. A su juicio, esa responsabilidad debe mantenerse en manos de los organismos electorales.

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