Isabel Pantoja cantó junto a Lita Pezo en su concierto en Lima: “Siempre te voy a llevar en mi corazón”

Isabel Pantoja y Lita Pezo comparten un emotivo momento sobre el escenario, cantando y abrazándose durante su presentación.

La noche del 27 de abril en Lima, el escenario del Costa 21 fue testigo de un encuentro especial entre dos generaciones de la música: Isabel Pantoja, ícono de la copla y la canción española, y Lita Pezo, joven cantante peruana que inició su carrera artística imitando a la reconocida intérprete.

El concierto, que marcó el inicio de la gira internacional de Pantoja por su “50 Aniversario”, dejó para el público uno de los momentos más emotivos de su trayectoria, cuando ambas interpretaron juntas el tema “Garlochí”.

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La participación de Lita Pezo no fue casualidad. Isabel Pantoja decidió invitarla personalmente tras conocer la historia de superación profesional de la peruana, quien desde pequeña se inspiró en la carrera de la cantante española.

Antes del esperado dúo, Lita Pezo tuvo la oportunidad de abrir el espectáculo como telonera, lo que ya representaba un logro destacado en su carrera. La emoción aumentó cuando la joven artista regresó al escenario para cantar junto a su referente, sellando un vínculo artístico que emocionó al público presente.

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La cantante española reconoció el talento de la joven peruana y resaltó el cariño que le tiene | Radio Felicidad

Durante la presentación, Lita Pezo agradeció públicamente a su “maestra” por la oportunidad: “Fuiste un camino, muchísimas gracias maestra”, expresó, visiblemente conmovida. Estas palabras resonaron en el recinto, generando una respuesta afectuosa de Isabel Pantoja, quien valoró el talento de la peruana y la conexión que logra su música con nuevas generaciones.

“La felicidad que yo siento al ver a gente joven maravillosa que vive la copla, la canción y que se ha hecho artista, famosa, increíblemente preciosa porque yo le gustaba cantando. Es muy fuerte eso, te amo y para mí es un honor. Lita, siempre te voy a llevar en mi corazón”, manifestó la cantante española ante los asistentes.

La interpretación conjunta de “Garlochí” encendió el ánimo de los espectadores y consolidó el sueño de Lita Pezo de compartir escenario con la artista que marcó el inicio de su vocación musical. El público celebró con ovaciones el momento, que quedó registrado como uno de los puntos más altos de la noche y como un reconocimiento explícito al esfuerzo y talento de la joven peruana.

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El video que demuestra que los sueños se cumplen. Lita Pezo, visiblemente emocionada, une su voz a la de su ídola, Isabel Pantoja, en una noche mágica que quedará en el recuerdo de todos sus fans | Radio Felicidad

La inolvidable noche de Isabel Pantoja en Lima

El concierto de Isabel Pantoja en Lima, con el que dio inicio a su gira “50 Aniversario”, presentó una propuesta sinfónica que realzó la potencia interpretativa de la artista. Acompañada por una orquesta, la cantante repasó los éxitos más significativos de su extensa carrera. El repertorio incluyó coplas, pop, rancheras y flamenco, géneros que han definido su estilo durante más de cinco décadas.

Desde el primer momento, la recepción del público peruano fue entusiasta y acompañó con coros cada canción. La puesta en escena, marcada por una cuidada iluminación y arreglos musicales, garantizó una experiencia de alto nivel. La producción apostó por consolidar el espectáculo como uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en la capital peruana.

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Isabel Pantoja y Lita Pezo comparten escenario en un emocionante concierto en Lima, deleitando a la audiencia con su poderosa colaboración vocal.

Uno de los instantes centrales del evento fue el agradecimiento de Isabel Pantoja al público local, reafirmando el vínculo de afecto y admiración que mantiene con sus seguidores en Perú. La invitación a Lita Pezo para cantar juntas profundizó esa conexión, transformando el recital en una velada íntima y emotiva.

El inicio de la gira “50 Aniversario” en Lima consolida la vigencia y el legado artístico de Isabel Pantoja, quien demostró su capacidad para convocar a miles de personas y emocionar a distintas generaciones.

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