Paula Manzanal estaría embarazada de su actual novio: “Él y yo estamos esperando un bebé”

Paula Manzanal se encontraría en la dulce espera. (Foto: Instagram)

Paula Manzanal se encuentra envuelta en medio de una polémica tras revelar que ha iniciado una nueva relación, pues la expareja de su actual novio declaró para el programa Amor y Fuego, donde con pruebas en mano dio a conocer que el español enamoró a la modelo peruana cuando ellos todavía estaban juntos.

De acuerdo a los audios que ella presentó, el joven de nombre Christian le confiesa que él solo está con Paula para hacerse famoso, pues sabe que ella es una influencer en el Perú y que aparece en varios medios de comunicación.

Asimismo, para defenderse, este sujeto señala que la modelo peruana ejerce la prostitución en diferentes parte del mundo, por lo que no podría tener una relación seria con ella.

Al escuchar todo lo que le decía su expareja, Khalida decidió ponerse en contacto con Paula Manzanal para advertirle lo que sucederá si sigue más tiempo con él; sin embargo, ella nunca imaginó que ella saldría a defenderlo.

Según los correos que ellas intercambiaron, la exchica reality le pide que deje de molestar a su novio ahora que ellos formarán una familia, pues se encuentra embarazada y no quiere tener problemas con nadie.

“Hola, Khalida, no entiendo por qué sigue buscando a Christian y llamando a todos sus amigos para saber de él. Te voy a pedir pedir por favor que respetes mi relación. Él y yo estamos esperando un bebé, no sé si ya te habrá contado, pero espero que me entiendas ”, se lee en el mensaje.

Asimismo, la joven Khalida revela que desde aquella fecha no se contacta con él debido a que decidió dar por terminada la relación sentimental de 6 años que tuvieron.

TEME REPRESALIAS EN SU CONTRA

En otro momento, Rodrigo González y Gigi Mitre revelaron que Khalida se iba a enlazar de manera telefónica con el programa, pero de un momento a otro canceló su participación señalando que estaba recibiendo amenazas por parte del entorno cercano de su expareja.

La joven indicó que su expareja tiene varios videos sexuales sobre ella por lo que podría difundirlos. Este fue el principal motivo por el que ella desistió en seguir declarando para Amor y Fuego y solo envió algunos audios que grabó.

Paula Manzanal le confesó a la expareja de su novio que estaba en la dulce espera, por lo que le pidió que no se meta en su relación.

SE ESTARÍA APROVECHANO DE PAULA

Khalida dio a conocer que Christian se estaría aprovechando de la popularidad de Paula Manzanal para figurar en los medios, y hasta enseñó un audio donde el español señala con duros calificativos.

“ Te doy diez mil euros para ver si me ayudas, yo quiero salir en la tele, en algún programa de estos que ponen en Youtube. A mi Paula me ha dicho que es una put*, no puedo desaprovechar eso ”, se le escucha decir.

SEGUIR LEYENDO: