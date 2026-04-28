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Jefferson Farfán quedó asombrado con dos jugadores de Alianza Atlético tras triunfo ante Universitario: “Así se juegan los partidos, como una final”

La ‘Foquita’ utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse por el rendimiento del cuadro ‘churre’, cuyo DT admitió que la clave para la victoria fue el juego predecible de la ‘U’

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Jefferson Farfán quedó asombrado con dos jugadores de Alianza Atlético tras triunfo ante Universitario.
Jefferson Farfán quedó asombrado con dos jugadores de Alianza Atlético tras triunfo ante Universitario.

Alianza Atlético dio la sorpresa en el estadio Monumental y venció por 2-1 a Universitario de Deportes en la duodécima jornada del Torneo Apertura, dejando sin opciones al cuadro local de seguir peleando por el primer certamen del año. El equipo ‘churre’ mostró un funcionamiento colectivo eficiente, respaldado por la entrega de sus futbolistas ofensivos y un despliegue que superó las expectativas previas.

El resultado fue celebrado por los hinchas del equipo visitante y también generó el sorpresivo elogio de Jefferson Farfán, quien valoró el esfuerzo de los jugadores y la forma en que afrontaron el compromiso. “¡Qué buen partido de Alianza Atlético! Un equipo compacto y que metió todo el partido. Así se juegan los partidos, como una final”, indicó en una historia por su cuenta de Instagram.

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Entre los nombres propios que destacó la actuación frente a Universitario, Valentín Robaldo y Franco Coronel recibieron halagos de parte de la ‘Foquita’ por su impacto en la ofensiva. “Lo que jugó ese ‘9’ y el ‘7’”, sostuvo, acompañando el mensaje con emojis de aplausos.

La historia de Jefferson Farfán en su Instagram por la victoria de Alianza Atlético ante Universitario con doblete de Valentín Robaldo y asistencia de Franco Coronel.
La historia de Jefferson Farfán en su Instagram por la victoria de Alianza Atlético ante Universitario con doblete de Valentín Robaldo y asistencia de Franco Coronel.

La victoria frente a Universitario no solo representó un golpe de autoridad en la Liga 1, sino que también se sumó a una serie de actuaciones que confirman el buen momento del equipo en la temporada. Valentín Robaldo, quien ya había marcado ante Cienciano en este Torneo Apertura, fue la gran figura del partido al convertir un doblete, mostrando contundencia dentro del área y una gran capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

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El rendimiento de Robaldo no es una novedad para quienes siguen de cerca la campaña del elenco de Sullana. El delantero argentino también convirtió recientemente frente a Tigre de Argentina en la Copa Sudamericana, lo que lo posiciona como uno de los atacantes más efectivos del plantel.

El cuadro 'crema' no pudo de local y terminó cayendo 2-1 ante su gente - Crédito: L1MAX.

El presente de Alianza Atlético en la Liga 1 y Copa Sudamericana 2026

Alianza Atlético espera que el resultado positivo ante Universitario le permita coger confianza para escalar posiciones en el Torneo Apertura, donde se ubica en la casilla 12 con 14 puntos.

En la Copa Sudamericana 2026, el club ‘norteño’ mantiene opciones de avanzar a la siguiente fase, impulsado por los goles de Robaldo y el juego asociado que ha mostrado en partidos recientes. En la fecha 1 empataron 1-1 en territorio nacional ante Tigre de Argentina, mientras que en la segunda jornada perdieron por un ajustado 2-1 ante América de Cali en Colombia.

“Universitario es predecible con su sistema”

Finalizado el encuentro, Federico Urciuoli, técnico del Alianza Atlético, analizó el rendimiento de sus dirigidos y explicó las razones detrás del triunfo.

¿Las claves para el triunfo? Por sostener la idea. A veces hay que ser terco con lo que se viene haciendo. Era bueno lo que habíamos hecho hasta acá, pero en los resultados no se venía cristalizando. Me parece que en este escenario contra un gran rival nos salieron las cosas y creo que hicimos un gran partido”, expresó.

La publicación de Alianza Atlético elogiando a Valentín Robaldo y Franco Coronel por sus actuaciones ante Universitario.
La publicación de Alianza Atlético elogiando a Valentín Robaldo y Franco Coronel por sus actuaciones ante Universitario.

El entrenador argentino también brindó su perspectiva sobre la dificultad de enfrentar al rival: “La ‘U’ es predecible porque utilizan un sistema hace muchísimo tiempo, pero a la vez es muy efectivo. Entonces, es fácil saber qué es lo que van a hacer, es muy difícil contrarrestarlo”.

Para Urciuoli, la planificación táctica fue clave: “Creo que la idea fue juntar volantes y jugar con un enganche. A esa línea de tres, cuando los carrileros pasaban de manera constante y al mismo tiempo, Franco Coronal iba a tirar diagonales e iba a complicar”.

Asimismo, el estratega de 42 años detalló que buscaron “juntar pases, habilitar, jugar con un enganche clásico para que podamos partir esa línea de tres. Después sabíamos que tapando las bandas, cubriendo la zona opuesta y hundiendo al volante central nos iba a permitir no cambiar hacer una línea de cinco porque no nos gusta, porque no es lo que practicamos, pero el trabajo de Germán Díaz quedando en el punto del penal para recomponer esos centros que vienen de costado, fue clave para que podamos hacer el plan que queríamos”.

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