Flavia Laos se pronuncia tras ‘oficialización’ de Patricio Parodi y Luciana Fuster: “Soy feliz ahora”

Flavia Laos habla sobre Patricio Parodi y Luciana Fuster juntos. (Foto: Instagram)

Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron captados en una situación bastante cariñosa por las cámaras de Esto es Habacilar, provocando que la pareja no pueda negar que entre los dos existe más que una simple amistad.

Aunque no quisieron decir que ya eran enamorados, los modelos señalaron que los seguirán viendo juntos debido a que ellos se encuentran saliendo y conociéndose mejor, por lo que en cualquier momento podrían formalizar.

Luego de estas revelaciones, un reportero de Amor y Fuego buscó a Flavia Laos, expareja de Patricio Parodi, para saber su opinión al respecto. “Ay, no tengo ni idea de qué me hablas... me acabo de enterar por ti de verdad. Ah mira tú, está bien”, comentó la rubia.

Sin embargo, la actriz también prefirió no abordar el tema a fondo, pues para ella el romance que tuvo con el chico reality se encuentra totalmente en el pasado, por lo que ahora solo quiere enfocarse en ella misma y sus amigas.

“ Ya son cosas del pasado que la verdad no quiero hablar, de verdad no quiero tener nada que ver con ellos, no quiero hablar al respecto... soy feliz ahora ”, indicó Flavia Laos.

“Me encanta porque ahora paso mucho más tiempo con mis amigas, con la gente que de verdad quiere lo mejor para mí. Todos cambian, yo ahorita soy feliz con mi vida”, añadió la actriz.

De otro lado, la que sí se animó a hablar fue la hermana de Flavia Laos, Kiara Laos, quien le envió una clara indirecta a Luciana Fuster. “En general, no hablo por alguien en específico... para mí, los códigos se respetan, pero eso en general con mis amigas”, comentó.

Otra que se pronunció y es amiga de las hermanas de Patricio Parodi fue Kiara Trigoso. Ella tampoco desaprovechó la oportunidad para dejarle las cosas claras a la modelo de Esto es Habacilar. “ Las personas que no respetan los códigos, para mí no merecen respeto de nadie ”, sentenció.

Flavia Laos se enteró por reportero de Amor y Fuego que Patricio Parodi ya no esconde más el amor que siente por Luciana Fuster.

SOBRE AUSTIN PALAO

De otro lado, Flavia Laos habló sobre las imágenes en las que se la puede ver al lado de Austin Palao, con quien es relacionada en las últimas semanas por verlos constantemente juntos en diferentes actividades.

“ Nosotros no escondemos nada... es más, salimos en grupo... tenemos el mismo círculo, nos frecuentamos, hacemos planes juntos a veces... y ya... eso ”, dijo en un primer momento.

Asimismo, la modelo sostuvo que si no publica nada al lado del exchico reality es para evitar las especulaciones, pues ellos en estos momentos solo son amigos y no han ni pensando en iniciar una relación.

“Que salga una foto juntos o algo... de repente es como armar toda una historia donde no hay... hay una amistad... y sabemos cómo son ustedes que siempre le gusta agrandar todo”, añadió.

Por último, la rubia aclaró que se encuentra soltera; sin embargo, sorprendió al reportero de Amor y Fuego al señalar que no estaba sola. “ Yo estoy feliz, tranquila. Soltera pero nunca sola ”, sentenció.

