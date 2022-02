Ducelia Echevarría niega haber sido agredida por su pareja: “No sé qué historia tendrán inventada”

Ducelia Echevarría niega haber sido agredida físicamente. (Foto: Instagram)

Nadie se lo esperaba. Desde el fin de temporada de Esto es Guerra, Ducelia Echevarría no había sido captada por las cámaras de televisión, pues por lo general en sus redes sociales se mostraba pasando tiempo de calidad al lado de su pequeña hija.

Sin embargo, el equipo de Magaly Medina la grabó durante una salida nocturna junto a su nueva pareja, pero lo que más llamó la atención fue que ella se encontraba llorando desconsoladamente.

Tras hacerse pública estas imágenes, la expareja de la chica reality, Domingo Salas, hizo un comentario que ha causado gran indignación, pues señaló que la oxapampina había sufrido violencia física por parte de su actual pareja.

“ Ojalá que pongan cuando a ella la empujan al piso y le arranca la mascarilla ”, escribió el ex de la modelo en una publicación del programa de espectáculo, por lo que Magaly Tv: La firme decidió ponerse en contacto con él.

Según sus declaraciones, la misma Ducelia lo llamó para contarle lo que había sucedido aquella noche que la vieron llorando, precisando que Jorge Monzón la agredió saliendo de la discoteca y luego tuvieron una fuerte discusión cuando tomaron un taxi.

DUCELIA NIEGA MALTRATOS

Por su parte, Ducelia Echevarría utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que ella nunca le contó nada a su expareja acerca de un maltrato por parte de su actual enamorado, por lo que probablemente todo lo que saliera en Magaly Tv: La firme sea mentira.

“ Buenas tardes, quiero aclarar ante las declaraciones que van a salir en el programa de Magaly, no he tenido conversación alguna con mi expareja Domingo Salas, eso es falso y no sé con quien habrá hablado y qué historia tendrán inventada ”, escribió.

Asimismo, la integrante de Esto es Guerra denunció haber sido acosada por las cámaras de Magaly Tv: La firme, señalando que la insistencia de uno de los reporteros asustó a su pequeña hija.

“Pido respeten mi tranquilidad y mi vida privada por favor, todo el día he recibido acoso por parte de ese programa, también afectando a mi menor hija sin ningún mínimo de respeto”, comentó.

SU ACTUAL PAREJA TAMBIÉN NIEGA MALTRATOS

Magaly Tv: La firme se comunicó con Jorge Monzón luego de la denuncia que hizo la expareja de Ducelia Echevarría, quien aseguró que él la empujó y la tiró al piso, al punto que se le salió la mascarilla.

De acuerdo a sus declaraciones, el llanto de la modelo se debió a que ellos discutieron en la fiesta. “Sí, como te dije, no, discutimos solamente, discutimos y nada, discutimos, nada más. Sí discutimos, ¿no? Discutimos saliendo de una discoteca, pero no, agresión física, no le haría ”, precisó.

