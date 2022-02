Brunella Horna sí sabía de la separación de Sergio Peña y Valery Revello: ¿Terminaron por las ‘chicas Tulum’?

Brunella Horna reveló que la pareja ya se había separado antes del ampay. (Foto: Instagram)

Brunella Horna sorprendió a propios y extraños al revelar que Sergio Peña y Valery Revello estaban separados meses antes de que Amor y Fuego difundiera imágenes de la esposa del futbolista ingresando a un hotel con el tablista Sebastián Bernos Parodi.

Durante la emisión de América Hoy, de este miércoles 9 de febrero, la conductora confesó que ella ya sabía que la pareja había terminado su relación, ya que tiene amigos en común muy cercanos al deportista.

“ Yo sabía incluso que él había viajado y ella se quedó acá en Perú. Ellos ya no estaban hace muchos meses atrás ”, comentó la exchica reality para sorpresa de Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes le preguntaron más detalles sobre la ruptura.

SE HABRÍAN SEPARADO POR LAS ‘CHICAS TULUM’

Tras revelar que la pareja ya había dado por finalizada su relación tiempo atrás, Brunella Horna recordó la vez que algunos futbolistas de la Selección fueron vinculados con las ‘Chicas Tulum’, entre ellas Paula Manzanal, Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo, grupo que hoy en día ya está disuelto.

“ Se especuló que él (Sergio Peña) habría estado con unas modelos, Macarena Gastalado, Jamila Dahabre y otras modelos ”, señaló la exintegrante de Bienvenida la Tarde.

En esa oportunidad, André Carrillo fue visto en un restaurante a plena luz del día, en donde luego aparecieron por “coincidencia” las chicas ‘Tulum’. Se cree que también estuvo Jefferson Farfán, ya que su auto estaba merodeando el local.

Horas más tarde, las modelos fueron vistas acercándose a una vivienda ubicada en La Molina, donde se encontraba en la puerta de la cochera el hermano de Sergio Peña. Pero no llegaron a ingresar al departamento, ya que se percataron de las cámaras. Cabe resaltar que jamás se vio al futbolista en las imágenes.

VALERY ROVELLO ARREMETIÓ CONTRA LAS ‘CHICAS TULUM’

Brunella Horna especuló que algo habría pasado entre las ‘Chicas Tulum’ y Sergio Peña, ya que Valery Revello criticó a las controversiales modelos luego del ampay. ¿Qué fue lo dijo la influencer en aquel entonces?

“ ¿Las bandidas, así como las chicas Tulum? Te has equivocado de chat, este no es... Te has equivocado de en vivo (...) Solange es la nueva embajadora Tulum, pu** qué feo que te digan así. No la hago. Cállate, no digas eso. ¿Cómo nos van a mezclar con las chicas Tulum? No me estén preguntando por mi relación, o sea puede ser de mí, pero que no incluya a otra persona!”, expresó Valery durante una transmisión en vivo con sus amigas.

AMPAY DE VALERY REVELLO

Las cámaras de Amor y Fuego captaron a la modelo Valery Revello, esposa del futbolista Sergio Peña, junto a un joven tablista Sebastián Bernos Parodi en situaciones cariñosas y entrando a un hotel a las 6 de la mañana. Todo parece indicar que se trató de un caso de infidelidad, ya que el programa difundió pruebas de que la relación seguía en pie.

Horas antes de emitirse este ampay, el seleccionado nacional se pronunció desde España para aclarar que ya no estaban juntos desde hace varios meses.

“Ante las imágenes que están por difundirse, quiero informar que al día de hoy no tengo ninguna relación sentimental con Valery, la madre de mi hija, con quien llevamos separados hace varios meses . Esto es de conocimiento en todos nuestros círculos cercanos y familiares. Mantengo un vínculo cordial y cercano con Valery, y pido al público en general respeto hacia ella y nuestras familias”, indicó el deportista.

Sergio Peña se pronuncia tras ampay de la madre de su hija. (Foto: Twitter)

Por su parte, Valery Revello también sacó su propio comunicado a través de redes y aseguró que su relación había llegado a su fin antes del ampay; sin embargo, no quiso entrar en detalles del por qué de su ruptura por respeto a su hija.

