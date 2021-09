Macarena Gastaldo arrepentida de haber llamado ‘prostituta’ a Paula Manzanal: “No es verdad”

Macarena Gastaldo se disculpó con Paula Manzanal por los duros calificativos que tuvo hacia ella. (Foto: Instagram)

Arrepentida. Macarena Gastaldo no quiere tener más problemas con Paula Manzanal y se disculpó con ella por acusarla de ejercer la profesión más antigua del mundo en Europa, continente en el que actualmente la rubia se encuentra viviendo.

“Uno las cosas las dice de enojado. Yo puedo decir miles de cosas enojada [...] parecía una pelea de callejoneras de barrio que me dio asco, la verdad, me dio asco y por eso me arrepiento de eso , Gigi”, dijo la modelo en un enlace con el programa Amor y Fuego.

La exchica reality señaló que nada de lo que dijo es verdad, además explicó que no demandará a Paula Manzanal por insinuar que es consumidora de drogas. “Nada de lo que dijimos las dos partes es verdad, yo creo que las dos hablamos de calientes” , indicó.

Macarena Gastaldo intentó arreglar la situación señalando que las dos pudieron haber tomado a la broma las cosas que se dijeron; sin embargo, el daño ya se hizo y ahora quiere dar vuelta a la página.

“Me arrepiento la forma en que nos dijimos las cosas, podríamos haber tomado a chiste, así como soy, una persona muy alegre, y haber dicho con otro sinónimo o quizás ni sinónimos, cambiar las palabras”, añadió.

Finalmente la modelo argentina indicó que la manera en que manejaron sus diferencias no fue la correcta. “Sigo pensando que su forma y mi forma, no fueron las correctas de tratarse en televisión nacional dos personas que fueron amigas, compañeras o como quieras llamarlo”, sentenció.

MACARENA GASTALDO SÍ DENUNCIARÁ A MAMÁ DE PAULA MANZANAL

De otro lado, Macarena Gastaldo dejó en claro que tomará acciones legales contra la mamá de Paula Manzanal , Ana, por haberla agredido en un restaurante de San Isidro, esto mientras se encontraba con un grupo de amigos.

“La única diferencia es que mi mamá no iría como una delincuente a hablar con mi enemiga, entre comillas, mi mamá quizás buscaría el diálogo, buscaría como una persona decente, una persona con valores, una persona de familia, yo creo que como cualquier madre normal, entre comillas, haría eso. A esta señora no sé qué le habrá pasado por su cabeza, no sé la verdad, me gustaría entenderlo”, manifestó.

PAULA MANZANAL CONTINUARÁ DENUNCIA CONTRA MACARENA GASTALDO

Durante una entrevista con Magaly Medina, Paula Manzanal dejó en claro que no tiene la intención de retirar la denuncia que interpuso contra Macarena Gastaldo por afirmar que ella ejercía la prostitución en Europa, continente en el radica actualmente.

“ Yo pienso seguir con la denuncia hasta el final y esperar sacarla del país lo antes posible ”, indicó la rubia modelo. Además, señaló que espera que pronto saquen a la modelo argentina del Perú, pues dio a entender que estaría evadiendo impuestos.

¿POR QUÉ TERMINÓ SU AMISTAD?

La razón por la que su amistad terminó fue por la presunta discriminación de Paula Manzanal hacia Jossmery Toledo. Fue la misma expolicía la que llamó “clasista” a la modelo por haberla separado del grupo de las “chicas Tulum”.

“Yo me preguntó por qué Jossmery Toledo es chica Tulum si nunca ha pisado en su vida Tulum por lo que no cree que debería ser considerada chica Tulum”, fueron las palabras de Manzanal que hicieron enojar a la ahora también modelo.

SEGUIR LEYENDO: