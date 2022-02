Melissa Paredes revela que planeó viajar con Janet Barboza cuando estaban solteras: “iba a ser a fin de año”

Melissa Paredes planeó viaje con Janet Barboza cuando estaban solteras. (Foto: Captura TV / Instagram)

¿Janet Barboza terminó con Miguel Bayona? Melissa Paredes afirmó que iba a viajar con la popular “Retoquitos” el pasado mes de diciembre del 2021 cuando ambas se encontraban solteras. Esto sucedió en la inauguración de un local comercial en el Centro de Lima cuando la exreina de belleza fue consultada sobre su relación con la conductora de América Hoy.

Durante la conversación con los medios de comunicación, la actriz comenzó enviando un mensaje a su excompañera de conducción a través de las cámaras de América Espectáculos.

“Qué graciosa, le mando un beso a Janet. Que muestre todo, que muestra, siempre dice ‘miente, miente y que algo quede’. Creo que esa señora siempre usa ese método, que muestre y ya”, dijo en referencia a las declaraciones en donde Janet Barboza aseguró que una rubia modelo era su plan A y que Melissa Paredes era su plan B.

Asimismo, aprovechó para dejar en claro que la popular “Rulitos” nunca fue su amiga, pero que planearon un viaje antes de empezar el 2022 porque ella terminó con el empresario Miguel Bayona, con quien mantiene actualmente una relación.

“Siempre fuimos compañeras. Es más, cuando estábamos solteras porque también ella había terminado con su novio un tiempo, nos íbamos a fin de año (2021), supuestamente solos de viaje , pero ya se olvidaron creo”, indicó entre risas.

Cabe resaltar que Janet Barboza ha encargado de resaltar en varias ocasiones que se encuentra feliz y enamorada, pese a que estuvo a punto de separarse en medio de la pandemia con su pareja. “Estoy hablando que tuve una crisis”, expresó en América Hoy el pasado mes de octubre.

Sin embargo, las recientes declaraciones de Melissa Paredes dejan entrever que no todo era felicidad entre Miguel y Janet pues habrían terminado por un tiempo, a pesar de que se hayan descartado los rumores de una posible separación.

Melissa Paredes habla sobre Ale Venturo, Janet Barboza y su exsuegro Jorge Cuba. (VIDEO: América TV / América Espectáculos)

NO LE TOMA IMPORTANCIA A LAS INDIRECTAS DE JORGE CUBA

El padre de Rodrigo Cuba, Jorge Cuba, publicó una curiosa reflexión en Instagram que para muchos estaría dirigida a Melissa Paredes, quien fue captada besando a Anthony Aranda cuando seguía casada con su hijo.

“La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la derriba”, escribió Jorge Cuba. Este mensaje no tardó en lograr la reacción de sus seguidores. Incluso de la propia Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba. La joven puso un like en este post, en señal de aprobación.

Al respecto, Paredes aseguró no estar pendiente de las redes sociales de su exsuegro y le restó importancia a estas supuestas indirectas. “Seguro lo dirá por experiencia propia, yo sinceramente no tengo ni idea. Yo no veo lo que hace”, indicó.

MELISSA PAREDES RESPONDE A SUS DETRACTORES

Después que una reportera de Magaly Medina tuviera un fuerte enfrentamiento con Melissa Paredes por llamar “amante” a Anthony Aranda, la modelo no dudó en usar sus redes sociales para dejar un mensaje a quienes serían sus detractores.

La exreina de belleza usó su cuenta de Instagram para publicar un video refiriéndose a la envidia. “Consejo del día, algunos siempre van a estar molestos porque cuando te echan tierra, te crecen flores. Que no te importe”, se escucha una voz en off mientras la modelo luce muy sonriente mientras mira a la cámara. Esto en clara alusión a las críticas que viene recibiendo tras oficializar su relación con Anthony Aranda.

Melissa Paredes responde a sus detractores luego que reportera llamara “amante” a Anthony Aranda. (Video: Instagram)

