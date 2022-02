Sergio Peña: Sebastián Bernos Parodi, tablista ampayado con Valery Revello, también estaría casado

Sebastián Bernos Parodi sería un hombre casado, según Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

El programa Amor y Fuego sigue sacando a la luz más detalles de la presunta infidelidad de la esposa de Sergio Peña, Valery Revello, quien fue captada ingresando a un hotel con el tablista Sebastián Bernos Parodi.

Para el programa que conduce Rodrigo González, sería falso que el futbolista y la mamá de su hija hayan estado separados desde hace varios meses como él lo ha hecho saber mediante un comunicado, pues solo buscaría proteger a Valery de los ataques.

Asimismo, ella utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse y aclarar que pese a que ella no le debe de dar explicaciones a nadie, lo iba a hacer, pues señaló que estaban intentando hacerla quedar mal cuando en realidad no hizo nada malo.

“El dia viernes fue el cumpleaños de mi mejor amiga y todas mis amistades saben perfectamente que no soy una persona que salga a fiestas, jamás salgo, ese día decidí salir y reír, pero nada de lo que están dejando entrever es cierto. Todos mis amigos y entorno saben cómo soy, y eso no se lo tengo que demostrar a nadie solo a mi hija. No soy una persona pública ”, señaló.

Sin embargo, tras el comunicado de Valery Revello, el programa Amor y Fuego sacó un nuevo informe para hablar sobre Sebastián Bernos Parodi, asegurando que el tablista también le habría sido infiel a su esposa, pues se encuentra casado desde algún tiempo con una ciudadana española.

En su cuenta de Instagram, el deportista tiene varias fotos al lado de su esposa que responde al nombre de Bertha Jiménez. “ Feliz aniversario mi amor. Recuerdo esto como si hubiese sido ayer. 2 años en nuestro lugar favorito, ya estaremos por ahí pronto. Te amo ”, escribió.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención, pues de acuerdo al magazine, Valery Revello sabía que Sebastián Bernos Parodi se encontraba casado, pues le daba ‘me gusta’ a las fotos en los que aparecía al lado de su pareja.

VALERY REVELLO DESCARTÓ HABER TERMINADO CON SERGIO PEÑA HACE UN AÑO

En julio del 2021, Sergio Peña fue cuestionado por haber sido vinculado con las populares ‘Chicas Tulúm’ y comenzaron las especulaciones de una posible ruptura con su esposa, Valery Revello. Sin embargo, la joven empresaria salió al frente para negar una separación.

Mediante una fotografía besando al deportista y en donde escribió “Te amo” como descripción en su cuenta oficial de Instagram, puso punto final a los rumores.

FANÁTICOS DE SERGIO PEÑA LE DIERON SU APOYO

Tras difundirse las imágenes de una posible infidelidad a Sergio Peña, cientos de fanáticos se pronunciaron en Twitter mostrando su sorpresa y desacuerdo con la acciones de Valery Revello.

