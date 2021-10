Janet Barboza revela que casi se separa de su novio Miguel Bayona: “Tuve una crisis”

La conductora dio detalles sobre su noviazgo. (Foto: Captura América TV / Instagram)

Janet Barboza abrió su corazón en América Hoy al revelar que estuvo a punto de terminar su relación con Miguel Bayona, quien se encuentra en Estados Unidos. La pareja no se ve desde hace tres meses.

Esta confesión se dio cuando Ethel Pozo, Edson ‘Giselo’ Dávila y la popular ‘Rulitos’ conversaban sobre el tema ‘¿Por qué discuten más las parejas?’, en la edición del jueves 28 de octubre.

Según Miguel Figueroa, especialista en el comportamiento humano, quien fue el invitado del día, la repartición de las tareas del hogar lleva a muchas parejas a enfrentarse durante la convivencia.

En aquel instante, la presentadora sorprendió a todos al revelar que consideró terminar con Miguel Bayona por ese motivo. “Casi me separo en pandemia”, sostuvo con un semblante serio.

Aunque sus palabras fueron tomadas con humor por ‘Giselo’ y parte de la producción, Janet se molestó en vivo y aseguró que era un tema serio. “Estoy hablando que tuve una crisis (...) No se rían, es mi vida personal”, indicó.

Barboza decidió dirigirse al especialista para explicarle que casi se separa de Bayona porque no “tenían ayuda en casa para repartirse las tareas del hogar”.

Cuando la hija de Gisela Valcárcel le preguntó por qué exactamente discutían tanto, Barboza contestó: “Los platos. Yo cocinaba y él tenía que lavar los servicios. Él decía siempre en 15 minutos, en 20 minutos, eso se transformaba en dos horas”.

“Puede parecer tonto, pero es un tema serio. Él se iba a jugar ajedrez. Claro, como yo ya cociné, ya me llené de aceite y hasta me quemé un poquito. No es justo”, agregó enojada.

Ante sus declaraciones, Figueroa le recomendó hablar abiertamente con su pareja y explicarle lo qué tanto le molestaba, esto a fin de solucionarlo como pareja.

¿JANET BARBOZA SABÍA DEL ROMANCE ENTRE MELISSA PAREDES Y SU BAILARÍN?

Janet Barboza encaró a Melissa Paredes, quien protagonizó un ampay besando a su bailarín de Reinas del Show, en la edición del 21 de octubre de América Hoy.

En todo momento, la conductora cuestionó a la modelo por no haber terminado su matrimonio con Rodrigo Cuba antes de ‘lanzarse’ a los brazos de otro hombre.

Sin embargo, el momento más incómodo fue cuando Janet le aseguró a Melissa que ese romance no era reciente, pues existían rumores que “algo pasaba entre ellos” mucho antes del ampay.

“No me queda claro y disculpa que te lo pregunte tantas veces, pero tú dices que terminaste con tu esposo el 07 de octubre, pero desde hace tiempo ya habían rumores de ustedes” , le dijo.

Melissa se mostró indignada por sus palabras y le aseguró que no había rumores sobre su relación; sin embargo, Janet Barboza la dejó al descubierto en vivo. “Sí, sí los había y tú lo sabes. Lo hablamos…”, replicó.

MAGALY MEDINA ARREMETE CONTRA GISELA Y AMÉRICA HOY

Magaly Medina arremetió contra Gisela Valcárcel por permitir que América Hoy, programa de GV Producciones, se burlara de la situación de Melissa Paredes, quien acaba de anunciar su divorcio con Rodrigo Cuba tras la difusión del ampay.

Sucede que el último martes 26 de octubre, el comediante Jorge Saavedra, conocido como ‘Flautín’, apareció en el set de América Hoy para interpretar el papel de ‘Morticia Paredes’, siendo esta una clara referencia a Melissa Paredes.

Doble de Melissa apareció en América Hoy. (Foto: Captura América TV)

En todo momento, el humorista expresó frases que la modelo había dicho en América Hoy tras el ampay como, por ejemplo, que no consideraba a Ethel Pozo ni a Janet Barboza como parte de su círculo de amigas cercanas.

“La doña Gisela se lavó las manos, dijo que ‘somos blancos, impolutos, puros’. El programa de su hija (Ethel Pozo) se supone que lo sea. Y como no tienen nada más que hablar de Melissa, les tocó sacar una burda imitación de ella”, expresó la conductora.

“Eso es seguir burlándose de Melissa, eso ni siquiera es chistoso, es burlesco. Maltratador. Es como decir ‘mira cómo te bajoneamos’”, agregó molesta.

