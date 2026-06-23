Debut de Perú en la Copa Latina vóley 2026: día, hora y canal TV para seguir el primer partido de la ‘bicolor’.

La selección peruana de vóley tendrá su estreno en la Copa Latina 2026, un torneo amistoso que contará con la participación de otras dos selecciones de la región. Esta competencia forma parte de la preparación del equipo nacional para la Copa Sudamericana. A continuación, se presentan todos los detalles del certamen.

Programación del Perú Mundialista vs Perú Olímpico: debut de la ‘bicolor’

En la primera fecha se producirá un enfrentamiento inusual: Perú Mundialista frente a Perú Olímpico. El entrenador Antonio Rizola, con el respaldo de la Federación Peruana de Vóley, decidió dividir a las jugadoras convocadas en dos planteles para observar su rendimiento antes de definir la lista final para los torneos oficiales de 2026.

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Ambos equipos, junto a Argentina y Venezuela, participarán en la Copa Latina. El duelo inaugural entre Perú Mundialista y Perú Olímpico está programado para el sábado 27 de junio a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en Villa El Salvador, Lima.

Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 21:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Programación de la Copa Latina de vóley 2026: todos los partidos que se jugarán en este cuadrangular amistoso.

Dónde ver el debut de Perú en la Copa Latina de vóley 2026

Los partidos de la Copa Latina 2026 podrán verse en todo el territorio peruano a través de la señal abierta de Latina Televisión, disponible en los canales 2 y 702 en HD.

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El torneo también estará accesible por streaming mediante la página web de Latina y su aplicación móvil, facilitando así el acceso desde distintos dispositivos y ubicaciones.

Infobae Perú brindará una cobertura completa con información en tiempo real, resúmenes de las mejores jugadas y todos los detalles relevantes de cada encuentro, permitiendo a los aficionados seguir de cerca el desarrollo del torneo desde cualquier lugar.

Perú afrontará cuadrangular internacional con Argentina y Venezuela de cara a la Copa Sudamericana. (Latina TV)

Programación completa de la Copa Latina de vóley 2026

Sábado 27 de junio

- Argentina vs. Venezuela | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Mundialista vs. Perú Olímpico | 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Domingo 28 de junio

- Perú Mundialista vs. Venezuela | 15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Olímpico vs. Argentina | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Lunes 29 de junio

- Perú Olímpico vs. Venezuela | 16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Mundialista vs. Argentina | 18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Los horarios está sujeto al horario de Perú.

¿Cómo comprar entradas para la Copa Latina vóley 2026?

El inicio de la venta de entradas para la Copa Latina de Vóley 2026 tuvo una inmediata repercusión entre los aficionados al voleibol en Perú. Los boletos están disponibles en la plataforma digital Joinnus, lo que permite a quienes deseen asistir adquirir sus entradas de manera sencilla para los partidos del cuadrangular internacional que se disputará en Lima.

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La compra de entradas se realiza de forma totalmente virtual. Los aficionados deben ingresar al portal oficial, seleccionar la fecha y la ubicación de preferencia y completar los pasos indicados para finalizar la adquisición. Así, cada seguidor puede asegurar su lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, sede del evento.

General Norte: S/ 25.00

General Sur: S/ 25.00

General Oriente: S/ 25.00

General Occidente: S/ 25.00

Preferente Norte: S/ 40.00

Preferente Sur: S/ 40.00

Preferente Oriente: S/ 50.00

Preferente Occidente: S/ 50.00