Flavia Laos confesó que le gusta Austin Palao y considera que sería una buena pareja

Flavia Laos acepta que le gusta Austin Palao. (Foto: Instagram)

Flavia Laos se presentó en el set de América Hoy y aunque se mostró incómoda cuando le preguntaron sobre los códigos y temas relacionados a Patricio Parodi y Luciana Fuster, no dudó en confesar que le gusta Austin Palao y hasta de nombrar sus cualidades.

La actriz llegó al programa con el claro objetivo de no hablar de su expareja, es por ello que no dudó en mostrarse incómoda cada vez que le preguntaban, incluso, fue tajante al decir que no responderá al respecto.

Sin embargo, en la ronda de preguntas, la también actriz fue un poco más accesible, pues cuando fue consultada por cuál sería el puntaje que le pondría a Austin Palao, en referencia a si considera que sería una buena pareja, Flavia no dudó en ponerle 9, resaltando así sus cualidades.

En otro momento le pidieron que escriba la inicial del chico de la farándula que le gusta. De inmediato, la cantante respondió: “¿Quieren saber? Lo van a saber”. Es así como no dudó en escribir una gran A, causando emoción en las conductoras.

“No es que tengamos una relación amorosa, ya lo he aclarado, nos estamos conociendo y somos amigos, pero él es el chico de la farándula que actualmente me parece más guapo”, aclaró Flavia.

Cabe indicar que es la primera vez que Laos asiste a América Hoy, hecho que resaltaron las conductoras. En todo momento intentaron sacarle alguna respuesta, pero no lo lograron. Lo que sí señaló la rubia es que estaba “más feliz que nunca”.

Como se recuerda, Flavia Laos terminó recientemente su relación con Patricio Parodi, poco tiempo después se le vinculó al chico reality con Luciana Fuster, amiga de la cantante. Aunque se empeñaron en negar una relación entre ellos, no tardaron en ser captados besándose por los programas ‘Amor y Fuego’ y ‘Magaly TV, La Firme’.

FLAVIA LAOS NO QUIERE SABER NADA DE PATRICIO Y LUCIANA

A principio de febrero, Flavia Laos fue consultada por la nueva relación de su expareja Patricio Parodi con Luciana Fuster, a lo que ella de inmediato señaló que estaba bien..

“Ay, no tengo ni idea de qué me hablas... me acabo de enterar por ti de verdad. Ah mira tú, está bien”, comentó la rubia.

Sin embargo, la actriz también prefirió no abordar el tema a fondo, pues para ella el romance que tuvo con el chico reality se encuentra totalmente en el pasado, por lo que ahora solo quiere enfocarse en ella misma y sus amigas.

“Ya son cosas del pasado que la verdad no quiero hablar, de verdad no quiero tener nada que ver con ellos, no quiero hablar al respecto... soy feliz ahora”, indicó Flavia Laos.

“Me encanta porque ahora paso mucho más tiempo con mis amigas, con la gente que de verdad quiere lo mejor para mí. Todos cambian, yo ahorita soy feliz con mi vida”, añadió la actriz.

Flavia Laos se enteró por reportero de Amor y Fuego que Patricio Parodi ya no esconde más el amor que siente por Luciana Fuster.

SEGUIR LEYENDO: