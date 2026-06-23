Doble crimen en Chosica: el hombre hallado muerto en una camioneta registraba denuncias por violación y violencia

Un macabro hallazgo en la avenida Ramiro Prialé conmocionó Chosica el viernes 19 de junio, cuando la Policía Nacional encontró a dos personas sin vida dentro de una camioneta blanca que había permanecido estacionada durante varias horas en la zona de Carapongo, a la altura de la calle Huancayo. En un primer momento, las víctimas no habían sido identificadas y el caso quedó rodeado de interrogantes.
Con el avance de las diligencias, la policía confirmó la identidad de los dos cuerpos hallados al interior del vehículo: Gisela Vanesa Tapullima Curico, de 29 años, y Joel Robert Carhuas Palacios, de 38, según información difundida por Latina Noticias. Los cadáveres estaban ubicados en el asiento del copiloto y en la parte posterior de la camioneta.
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La identificación sumó un elemento de interés para la investigación: de acuerdo con documentos policiales citados en el mismo reporte, Carhuas Palacios registraba denuncias por violación sexual y violencia familiar, antecedentes que ahora forman parte del contexto que los investigadores deberán considerar mientras determinan el móvil y reconstruyen las horas previas al crimen.
Los antecedentes policiales del hombre hallado muerto dentro de camioneta
La policía identificó al hombre hallado sin vida como Joel Robert Carhuas Palacios (38). Según consta en documentos policiales a los que accedió Latina Noticias, el fallecido registraba denuncias por violación sexual en 2020 y una denuncia por violencia familiar contra la madre de sus hijos en junio del año pasado.
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Vecinos de Ate recordaron que en aquella oportunidad se produjo una fuerte discusión que motivó la presencia de las autoridades. “Hubo una pelea. Vino la Policía y Serenazgo porque había una mujer que gritaba. Pero eso es lo único que se vio fuerte en esa casa, es lo único”, relató un testigo.
Además, indicaron que Carhuas mantenía un perfil reservado y que tenía escasa interacción con las personas de la zona. “Era una persona reservada, no tenía amistad con nadie. El señor aparecía muy de vez en cuando en un carro blanco: llegaba y se iba. Pagaba vigilancia y fue a hacerlo hasta diciembre”, afirmó un conocido.
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Los últimos movimientos conocidos de la mujer encontrada muerta en Carapongo
La mujer encontrada sin vida fue identificada como Gisela Vanesa Tapullima Curico (29). En el informe de Latina Noticias, vecinos del Rímac indicaron que la joven habría dejado de vivir en la zona hace algunos meses tras mudarse con su familia, aunque añadieron que no la habían visto junto a Joel Carhuas.
Aunque varios residentes la reconocieron por su apariencia, aseguraron no conocerla de manera cercana ni haberla visto en compañía de Joel Carhuas. De acuerdo con los testimonios recogidos, la última vez que fue vista en el vecindario habría sido aproximadamente un mes antes del hallazgo.
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En el mismo reporte, otra voz vecinal sostuvo que “la señorita indicaba de que era contadora” y que “viajaba a trabajar en provincia con su novio”, una referencia sobre su actividad reciente que, por ahora, no explica cómo terminó dentro del vehículo hallado en Carapongo.
El macabro hallazgo que conmocionó a Chosica
El hallazgo ocurrió la mañana del viernes 19 de junio, luego de que vecinos alertaran sobre una camioneta blanca estacionada durante “toda la noche” en el mismo punto, según información difundida por Exitosa. Al lugar acudieron efectivos policiales y personal de serenazgo, mientras se instalaba el perímetro de seguridad.
La unidad fue ubicada en Carapongo, a la altura de la calle Huancayo, en la autopista Ramiro Prialé. El vehículo, de color blanco, tenía placa A6J-054, y de acuerdo con las primeras versiones citadas en el reporte, habría permanecido detenido desde la noche del jueves 18 de junio.
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Cuando las autoridades inspeccionaron el interior, hallaron a la mujer en el asiento del copiloto y al hombre en la parte posterior. Ambos presentaban lesiones que, de manera preliminar, serían por impactos de bala, y un reporte en vivo describió que fueron encontrados “completamente bañados en sangre”.
Las primeras diligencias revelaron elementos que llamaron la atención de los investigadores. En la escena no se hallaron casquillos de bala y el vehículo tampoco presentaba perforaciones por disparos, pese a que las víctimas mostraban heridas de proyectil.
Ante ello, una de las hipótesis que maneja la Policía es que el crimen se habría cometido en otro lugar y que los cuerpos fueron trasladados posteriormente hasta la avenida Ramiro Prialé, donde la camioneta fue abandonada. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Lima y posteriormente entregados a sus familiares para el velorio, mientras la policía y el Ministerio Público continuaban con las diligencias para establecer las circunstancias del doble crimen.
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