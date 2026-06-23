Camión queda atascado bajo puente en la av. Brasil con La Marina tras exceder altura: conductor dice que no vio la señalización

Camión de carga quedó atascado bajo el puente en la av. Brasil con La Marina tras exceder la altura permitida, generando congestión vehicular en la zona. Fuente: Canal N

Un camión que transportaba desmonte y materiales de construcción quedó atascado bajo el puente ubicado en la avenida Brasil, a la altura de la avenida Pershing, en el distrito de Pueblo Libre. El incidente provocó una importante congestión vehicular en la vía auxiliar con dirección hacia Magdalena del Mar durante las primeras horas del día.

La unidad de carga pesada impactó contra el pórtico metálico de protección instalado antes del puente, una estructura diseñada para evitar que vehículos que excedan la altura permitida dañen directamente la infraestructura vial. Como consecuencia del choque, parte de la base del arco de seguridad resultó afectada.

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El hecho volvió a poner en evidencia un problema recurrente en esta zona de la capital, donde varios conductores de vehículos de gran tamaño han protagonizado incidentes similares pese a las restricciones existentes y a las medidas de prevención implementadas por las autoridades.

Un camión volquete de la marca Volvo se encuentra atascado bajo el puente de la avenida Brasil con Pershing, en el distrito limeño de Pueblo Libre, lo que genera congestión vehicular. (Captura: Canal N)

Camión excedió la altura permitida y quedó atascado

Un camión de carga pesada quedó atascado bajo el puente ubicado en la intersección de la avenida Brasil con la avenida Pershing, luego de exceder la altura máxima permitida para circular por debajo de la estructura. La unidad, descrita como un camión azul con franjas amarillas, terminó impactando contra el pórtico metálico de protección colocado antes del puente.

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En el lugar se observó que la cabina del vehículo superó la parte superior del arco metálico instalado como barrera preventiva. Por la fuerza del impacto, se desprendió una de las bases del pórtico, que fue arrastrada hacia adelante, y quedaron expuestos elementos del piso como piedras y fierros levantados tras el choque.

El conductor señaló que solo advirtió la restricción cuando ya había llegado hasta el punto donde se ubica el aviso de altura máxima, lo que, según su versión, ocurrió cuando ya había atravesado el pórtico y no tenía margen para retroceder sin agravar el bloqueo.

Conductor alega que no vio la señalización de restricción de altura

Según la Agencia Andina, durante declaraciones brindadas en el lugar, el conductor del camión, identificado como David, sostuvo que no advirtió a tiempo la señalización previa sobre la restricción de altura.

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Un camión de carga se atascó debajo del puente en las avenidas Brasil y Pershing de Pueblo Libre, y causó daños a la estructura y congestión vehicular. (Captura: Canal N)

“No he visto el letrero. Como vienes manejando, no se ve. Es pequeñito”, manifestó. En esa misma línea, indicó que recién se percató de la limitación cuando ya se encontraba bajo el puente y pudo ver el aviso de altura máxima.

Consultado sobre las consecuencias del incidente, reconoció que será sancionado. “Voy a recibir mi papeleta también”, indicó. Según lo informado, la multa asciende a aproximadamente S/ 5.500 por los daños ocasionados a la infraestructura vial y por incumplir las disposiciones de tránsito vigentes.

“Es una lección, una experiencia”, agregó el conductor, mientras se coordinaba la llegada de maquinaria especializada para liberar el vehículo y restablecer la circulación.

Pórtico de protección absorbe el impacto de camiones en el puente

Las autoridades recordaron que en este tramo existe una restricción para vehículos cuya altura exceda los 2,30 metros. La limitación se encuentra señalizada mediante letreros reflectantes instalados antes del puente con el fin de advertir a los conductores sobre la altura máxima permitida.

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Además, se instaló un pórtico metálico de protección, precisamente para evitar que unidades de gran altura impacten directamente contra la estructura principal del paso elevado. En este caso, el choque afectó el pórtico, que nuevamente cumplió la función de absorber el impacto y evitar daños mayores al puente.

Un camión de desmonte atascado debajo del puente en la intersección de las avenidas Brasil y Pershing en Pueblo Libre, Lima, obstruye la vía auxiliar y genera congestión vehicular. (Captura: Canal N)

Pese a la existencia de estas medidas, el incidente reactivó las críticas sobre la visibilidad y ubicación de la señalización previa. Conductores consultados en el lugar señalaron que la falta de advertencias con mayor anticipación impediría detectar a tiempo la restricción, especialmente para vehículos de carga que requieren desvíos con planificación.

No es el primer accidente en el puente de la av. Brasil

Este no es el primer incidente registrado en el puente ubicado entre las avenidas Brasil y La Marina. En enero del 2025, un camión impactó contra la estructura en el límite de los distritos de Magdalena del Mar y Pueblo Libre, según RPP Noticias.

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En aquella ocasión, la Policía Nacional informó que el conductor circulaba a excesiva velocidad y terminó causando daños considerables al puente. Además, tanto el chofer como su copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a una clínica para recibir atención médica.

Tras ese accidente, las autoridades reiteraron la importancia de respetar las restricciones de altura y utilizar rutas alternas cuando las dimensiones del vehículo superen los límites establecidos. Sin embargo, el reciente caso demuestra que los incidentes continúan ocurriendo en uno de los puntos más transitados de la capital.