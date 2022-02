Breña: motociclista casi pierde la vida por cable suelto que se enredó en su cuello mientras manejaba

Un motociclista estuvo a punto de morir por un cable de telefonía mientras manejaba su vehículo menor por las calles del distrito de Breña. Las cámaras de seguridad captaron las imágenes cuando el joven transitaba con normalidad hasta que pierde el control, luego de que el cable se le enredara en su cuello.

Tras este inesperado suceso, el conductor quien se estaba asfixiando, pierde el control e impacta su moto contra un vehículo que estaba estacionado.

“El cable sigue amarrado ahí. El cable comienza a enredarse en mi cuello, me estaba asfixiando, y ahí es donde pierdo el control, lo único que hago es tratar de no impactar a dos niños que estaban ahí, y felizmente no pasó eso”, indicó el hombre muy asustado por lo ocurrido.

Por otro lado, el joven padre pidió apoyo, ya que tras este accidente él ha quedado imposibilitado de trabajar, porque los fuertes golpes impiden que por el momento pueda desempeñarse como repartidor.

No es la primera vez que este cable causa problemas en la zona, en otras ocasiones, los niños al momento de jugar se han cortado porque este alambre de telefonía al estar pelado corta ya que es de un material de cobre.

“No es justo, esto ha podido pasar a mayores. En las cámaras se ve que estoy manejando en mi carril derecho. El cable estaba expuesto, desde arriba. A mí me ha perjudicado. No puedo movilizarme porque me duele demasiado”, expresó a Buenos Días Perú.

Indicó que el cable pertenecería a la empresa Movistar, que “hasta ahora no se ha comunicado con él”.

MOTOCICLISTA MUERE AL CAER DEL BY PASS DE PANAMERICANA NORTE

El ultimo domingo en horas de la madrugada, un hombre cayo del by pass en la Panamericana Norte, ubicado en el distrito de los Olivos. Según testigos, el sujeto venía manejando a gran velocidad su motocicleta, de un momento a otro perdió el control de su vehículo menor y al chocar contra las barandas cayó hacia la pista del primer piso.

Según la policía, el sujeto falleció de inmediato, ya que cayó de una altura de aproximadamente 8 metros. Además de ello, al observar su motocicleta partida en dos, se pueda acercar a las hipótesis de la brutalidad del accidente de tránsito.

Peritos no lograron encontrar ningún documento del hombre que falleció por lo que su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Lima, esperando que algún familiar pueda recoger sus restos.

Por su parte, la policía no descarta que el motociclista haya estado bajo los efectos del alcohol, por eso pidió mayor responsabilidad a los conductores que circulan por esta vía rápida.

Asimismo, los choferes de vehículos hicieron un llamado para alumbrar mejor esta zona del by pass, ya que aseguran que en horas de la madrugada las motos pasa y vehículos pasan a toda velocidad, ocasionando accidentes en este sector.

