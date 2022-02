Los Olivos: motociclista murió tras caer de by pass de la Panamericana Norte

Un hombre perdió la vida tras chocar su moto y caer del by pass de la Panamericana Norte. El accidente se produjo en el cruce la avenida Tomas Valle y Alfredo Mendiola, aún se desconoce el nombre del motociclista.

Según contaron los testigos a las cámaras de Latina, el hombre chocó contra el concreto del puente. Sin embargo, al chocar contra la baranda, el peso y por la velocidad, venció el cuerpo del infortunio sujeto, cayendo aproximadamente de una altura de 8 metros.

En las imágenes difundidas por el noticiero, se puede observar completamente destruido el casco del sujeto a un lado de la acera, mientras que su moto está partida en dos por el fuerte impacto del accidente.

Tras el accidente, la policía de tránsito llegó hasta el distrito de Los Olivos para desviar el tránsito. Según comentó, el hombre tendría aproximadamente 36 años.

Agentes de la comisaría Sol de Oro, están a cargo de la investigación, sobre todo para hallar a los familiares de la víctima. Por otro lado, la policía no descarta que el sujeto haya estado bajo los efectos del alcohol por la magnitud del accidente.

Peritos de criminalística también llegaron a la zona para investigar más sobre el hecho.

CHOFER DE FURGONETA CHOCA CONTRA VIVIENDA

La noche de este último sábado una furgoneta que era conducida por un hombre en presunto estado de ebriedad impactó contra la vivienda de una humilde familia en Villa el Salvador. El accidente se registró en el asentamiento humano Micaela Bastidas.

Ante este terrible accidente que pudo costarle la vida a algún integrante de esa familia, expresó que el dueño del vehículo solo quiere cubrir una parte de los daños ocasionados en su vivienda.

“El chofer lamentablemente ha estado ebrio. Me supongo que se habrá quedado dormido y se ha empotrado contra mi casa. Como pueden observar, las escaleras están deterioradas, ha perforado la pared, en parte del primer piso el ‘tarrajeo’ se ha caído. Le hemos pedido al señor (conductor) que se haga cargo, pero los familiares solo han venido y quieren reparar solamente la escalera”, comenta Luz Estrada, una de las afectadas para El Popular.

“Si el niño no se ‘abraza’ de la escalera, se cae encima del camión o bien caía en el piso. Pudo ser lamentablemente la pérdida de un niño. (Ahora) está sumamente nervioso y no deja de llorar”, agregó.

Algo que la dueña de la vivienda no quiso pasar por alto, es que aseguró que en la comisaría el conductor de la furgoneta intentó “arreglar” para no ser detenido, por lo que expresó que ese tipo de corrupción no se puede aceptar.

“El señor, en la comisaría, bajo el estado de ebriedad todavía nos dice: ‘pero podemos arreglar, yo les puedo dar plata’. ¿Plata? Si hubiese habido una pérdida humana, ¿cree que su dinero me hubiera devuelto a uno de mis nietos?”, explicó

