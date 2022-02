Pedro Castillo se reunió con Roger Nájar tras anunciar recomposición del gabinete ministerial

Palacio de Gobierno REUTERS

El último sábado, se conoció que el presidente Pedro Castillo se reunió con el ex congresista Roger Nájar en Palacio de Gobierno. Dicha reunión habría durado más de 4 horas.

Esta cita se da, luego de que el jefe de Estado informara a la Nación que recompondrá el gabinete ministerial tras las fuertes críticas que recibió el titular de la PCM, Héctor Valer.

De acuerdo con el registro de visitas del portal de transparencia de Palacio de Gobierno, el exparlamentario ingresó a la sede del Ejecutivo a las 4:50 de la tarde y salió a las 7:25 de la noche.

Recordemos que en agosto del 2021, al ser consultado sobre las posibilidades de formar parte del gabinete, Najar aseguró que no descarta ser asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros tras reunirse con Guido Bellido.

“Solamente se pone el DNI y puedo entrar. He venido a visitarlo al premier. Soy miembro del partido, igual que él, y he venido a coordinar con él. No tengo (cargo), hasta el momento, (pero) no descarto (ser asesor)”, indicó en los exteriores de la sede de la PCM en aquella vez.

Asimismo, en esa ocasión, sostuvo que la cita con Guido Bellido fue para “coordinar actividades del ámbito político”, pero no precisó cuáles eran estas.

Cabe mencionar, que el ex parlamentario fue encargado del Plan Bicentenario de Perú Libre durante la segunda vuelta electoral y también se rumoreó que iba a ser el jefe del primer Gabinete Ministerial de Pedro Castillo, sin embargo, terminó apostando por Guido Bellido.

MÁS REUNIONES

Pedro Castillo también se reunió con los ministros Alfonso Chávarry (Interior), José Luis Gavidia (Defensa) y Wilber Supo (Ambiente).

También, RPP informó que el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, estuvo en aquella reunión pero que este se quedó más tiempo conversando con el mandatario.

Horas después llegaron a Palacio de Gobierno algunos legisladores de Perú Libre; como Kelly Portalatino y Guillermo Bermejo.

CARLOS JAICO LE PIDE A CASTILLO QUE RENUNCIE

En una reciente entrevista, el ex asesor de despacho presidencial, Carlos Jaico, indicó que tras la crisis que afronta el país, el presidente Pedro Castillo debería dar un paso al costado.

“Una gran decepción por un manejo bastante informal, pero sobre todo fuera de la ley. O sea, sin respeto de las normas administrativas. Y que eso permite que se hagan espacios donde lleguen, o puedan llegar, la corrupción, el tráfico de influencias y la usurpación de funciones. Pero también esto lleva a que la agenda país no se cumpla, lo cual lleva a un tema de desgobierno e inestabilidad”, sostuvo en entrevista para diario El Comercio.

Carlos Jaico sostuvo que su relación con la ex premier Mirtha Vásquez, así como con los exministros de Estado, “ha sido muy buena”. Incluso, indicó que él era “intermediario para que ella viniera y despachara con el presidente”.

“Por una cuestión de dignidad, de estabilidad y gobernabilidad para el Perú, el señor Pedro Castillo debería renunciar, porque ha probado que no está apto para el cargo. No solo no lo está, sino que no hace nada para cambiar esa situación, por lo menos interesarse más o rodearse de gente profesional, capaz. Él ha hecho exactamente lo contrario”, puntualizó.

Recordemos que en lo que va la gestión de Pedro Castillo como presidente del Perú, ha nombrado tres gabinetes ministeriales, siendo el último, el que menos tiempo ha durado. Ahora se espera un cuarto equipo de ministros, por lo que los peruanos están a la expectativa de las decisiones del profesor.

