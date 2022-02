Héctor Valer advierte a la oposición: “Esperen al otro gabinete para que vean cómo piensa Pedro Castillo”

Héctor Valer dijo que es un "obstáculo" para Pedro Castillo. Foto: Composición.

El aún premier Héctor Valer se pronunció por última vez antes de retirarse de la Presidencia de Consejo de Ministros. En su discurso, culpó a la oposición de presentar denuncias falsas en su contra para sacarlo del cargo.

“Vengo a decirles que acepto la derrota. Ametrallado por los periódicos del Perú que pertenecen a un grupo y que están vinculados a la extrema derecha. Construyeron una imagen de agresor, han herido a un premier, por eso se retira a un cuartel para curar sus heridas y volver dispuesto cuando el pueblo quiera”, manifestó en los exteriores del Palacio de Gobierno.

Asimismo, Valer dejó un mensaje a quienes no quisieron generar consenso con el gobierno del presidente Pedro Castillo y a la opinión pública que creyó en, según indicó, acusaciones sacadas de contexto. “La derecha no me va a derrotar, me retiro a mis cuarteles, pero otros vendrán”, aseveró.

“Cuando acepté el premierato, fue con la única idea de consensuar. Creo que no lo logré porque me fui en cuatro días. Esperen a que venga el otro gabinete para que vean cómo piensa el presidente de la república”, advirtió.

Sobre su renuncia a la PCM, indicó que antes de tomar la decisión se acercó a su correligionario en Perú Democrático, Guillermo Bermejo, para analizar todas las aristas. “Para tomar esta decisión tuve que conversar largo con él, debatir y analizar la situación política del país, luego nos hemos conducido con el señor presidente para hacerle conocer nuestro parecer como bancada. Además, nuestro parecer del análisis político y social confrontacional del Congreso al no admitirnos la exposición del Consejo de Ministros”, indicó.

En ese sentir, explicó que querellará a todos los que confirmaron las denuncias falsas en su contra . “Me retiro de la PCM a librar batalla y querellar a aquellas personas que mancharon mi honra y mi dignidad. Entre ellos al señor Phillip Butters, que el día de ayer me vínculo al narcotráfico. (…) Todas las denuncias están hechas en base a la mentira. Déjenme a mí limpiar eso querellando a las personas de dijeron que era verdad. ¿Por qué acepté a ser premier? Porque el Perú necesita estabilidad jurídica y económica, yo lo que pensaba era concertar”, manifestó.

NIEGA QUE CONFORMARÁ CUARTO GABINETE DE PEDRO CASTILLO

Sobre la conformación del cuarto gabinete de Pedro Castillo, el congresista de Perú Democrático negó su participación ya que por ahora es un “obstáculo” para el mandatario.

“El presidente sabe que debe tender puentes y eliminar los obstáculos para llegar a un consenso. En estos momentos, yo soy un obstáculo y por eso debo retirarme para que él tenga un amplio espectro a fin de llegar a consenso con otras bancadas por el bien del Perú”, expresó.

“Ojalá la derecha entienda que ya se acabó la guerra de guerrillas en política. El derecho manda y hay que reconocer la victoria electoral de quien gobierna, así como nosotros reconocemos que la derecha gobierna en el Congreso”, aseveró.

