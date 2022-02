Héctor Valer: “No soy un maltratador. No soy lo que dice la denuncia en la comisaría”

| Foto: Andina

A las 12 del medio día, el primer ministro Héctor Valer realizó una conferencia de prensa donde negó los hechos detallados en una denuncia por violencia física a su hija y esposa. Expresó que él no es un maltratador y lo que dice en esta podría haber sido fácilmente falsificado.

“Vengo siempre dentro del derecho a la defensa, ante los medios de comunicación, a defender mi honor y dignidad, para decirle al Perú que no soy un maltratador, que no soy uno que pega, que no soy lo que dice la denuncia en la comisaría. Que dicho sea de paso también vamos a investigar”, dijo el ahora primer ministro en una conferencia de prensa producto de estas acusaciones y cuestionamientos contra suya.

Señaló que los hechos que se describen en la denuncia en cuestión, “ocasionados en Miraflores”, son ajenos a la demandante. Es decir, que afirma que se tratan de denuncias impuestas por una persona distinta a su esposa o hija.

Leyó que en artículo noveno de la resolución del caso señala que “verificado los autos de existencia de violencia familiar en la modalidad de violencia psicología y física, que denuncia Maria Isabel Flores Minaya - y no Ana Montoya Leo. (...) De ahí, resuelve, (...) no dictar medidas de protección a favor de Catherine Urselia Valer Montoya por violencia física”

Con esto, Valer señala que la notificación de dicha denuncia nunca llego a conocimiento de él o de su familia. Es más, aseguró que estas notificaciones ni siquiera se tramitaron.

“A la única parte donde se refiere a la supuesta demandante, mi querida esposa, hoy fallecida, dice que existiría un certificado médico legista con número que obra en esta resolución”, expresó.

Sobre dicho certificado médico, el primer ministro señaló que podría ser fácilmente falsificado, ya que, supuestamente, “en las pruebas plenas que tiene esta resolución pertenece a otras personas”.

“En síntesis, esta resolución del Noveno Juzgado de Familia es nulo ipso jure. Primero, porque la prueba plena no pertenece a la demandante. Segundo, el certificado médico legista podría ser falsificado. Tercero, no existe firma alguna en el expediente de mi esposa. No existe declaración alguna de mi esposa en ese expediente, no existe declaración alguna de mi hija, no existe declaración alguna mía. Es decir, ¿dónde estaba el debido proceso?”, dijo.

SE COMPARA CON PADRE QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN A SU HIJO EN MIRAFLORES

Sin embargo, Héctor Valer sí reconoció un aspecto de la denuncia, y es que dijo que sí ha “llamado la atención” a su hija en repetidas veces al interior de su casa por no estudiar en algunos ciclos de la universidad y/o su trato con sus padres. Llamó este hecho una “media verdad” en el documento, pero no específicó si se refería al uso de violencia o no.

“Yo llamé la atención a mi hija un día. Desde los 7 años se formó ella en Francia, llego al Perú para continuar sus estudios a solicitud de sus padres. Llame la atención a mi hija, como aquel ciudadano padre que llamó la atención a su hijo en Miraflores, cuando estaba agrediendo a un serenazgo. Yo al interior de mi casa, como lo hace cualquier padre de familia, llame la atención no una, sino varias veces a mi hija, por su forma de proceder contra su madre, a veces contra mí”, dijo, aún con el documento en la mano.

Destacó que, mientras su hija era aún estudiante de medicina, le llamaba la atención para que cumpla las metas que él y su esposa esperaban que alcance en una universidad “cara”. Así, dijo orgulloso que debido a ello, ahora su hija, Catherine Urselia Valer Montoya, es una médico cirujano.

