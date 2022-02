Fernando del Rincón sobre Pedro Castillo: “No hay manera de justificar, aunque le eche la culpa al Congreso”

Fernando del Rincón habló sobre Pedro Castillo en la editorial de su programa en CNN en español. Fotos: CNN/Andina

Fernando del Rincón, periodista de CNN en español, habló en la editorial de su programa Conclusiones sobre Pedro Castillo después que decidió la salida de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros el último viernes, siendo este su tercer gabinete -que duró menos de 72 horas- en siete meses de gobierno.

“No se está ni siquiera aprendiendo a ser presidente, se está jugando con la vida de millones de peruanos. No se puede creer, no se vale”, dijo el periodista para explicar la crisis política que vive el Perú.

Fernando del Rincón sostuvo que la decisión de tener cuatro gabinetes en menos de un año de gobierno revela las limitaciones de Pedro Castillo y de sus propios asesores presidenciales.

“Esto ya habla de quién es el presidente Pedro Castillo, de quiénes se rodea y la falta de capacidad para ejercer. Tres gabinetes y en los tres, por lo menos una figura oscura, cuestionada y con presuntos líos con la justicia, cómo se explica uno eso”, anunció.

El mexicano aseguró que “técnicamente es el cuarto gabinete” que va a proponer el mandatario peruano, pero “no hay manera de justificar, aunque le eche la culpa al Congreso, se quiere zafar de un responsabilidad que es meramente de usted para buscar personas idóneas. Es responsabilidad suya, no del Congreso”.

“Es inaceptable, es que no puede desempeñar el cargo, es que es incapaz de tomar las riendas de su gabinete; es un país, esta incapacidad está demostrado en lo que ha pasado en los últimos seis meses, en las últimas dos semanas. Nadie en su sano juicio puede decir que usted puede ser presidente”, agregó.

PIDE ASESOR DE COMUNICACIÓN PARA CASTILLO

El periodista de CNN en español dijo que él había vaticinado que Héctor Valer iba a estar unos días en el cargo y sobre el mensaje a la nación que ofreció el presidente peruano sostuvo que “tienen que enseñarle a leer el teleprompter”.

“Las intenciones cuentan mucho y el mensaje no fue claro. Muchos lo critican en su país por ‘cantinflesco’ a la hora de emitir sus mensajes y tienen razón en hacerlo. Es confuso cómo se comunica. Si usted no sabe comunicarse hay expertos que lo pueden asesorar para que logre una comunicación efectiva para que entienda lo que está diciendo”, opinó.

Finalmente, Fernando del Rincón mencionó que podría haber una conspiración en su contra al interior de Palacio de Gobierno.

“Se cometen de forma recurrente los mismos errores. Uno piensa: esto es por falta de capacidad o es a propósito. Yo no digo que el presidente Castillo sea quien lo haga a propósito, pero los que los rodean, si hay una conspiración ¿No lo estarán bombardeando desde adentro? Es muy difícil de entender que en seis meses se hayan nombrado en tres gabineteS y en todos ellos al menos una es una figura controversial y mal vista”, complementó.

