Martín Vizcarra niega que ocupará cargo de Héctor Valer como titular de la PCM

| Foto: Agencia Andina

Una noticia que llamó mucho la atención es que a través de Twitter, se voceaba que posiblemente, Martín Vizcarra sería convocado para formar parte del cuarto gabinete de Pedro Castillo en reemplazo de Héctor Valer.

A través de la conocida plataforma, el ex presidente del Perú, negó rotundamente estas versiones y aseguró que no fue llamado y que no sería el nuevo titular de la PCM.

“Vienen circulando por redes publicaciones falsas que desmiento. No tengo ningún vínculo con el gobierno, mi posición es férrea y siempre pensando en el Perú primero”, escribió en la red social.

Recordemos que, Héctor Valer presentó su carta poniendo su cargo de presidente del Consejo de Ministros a disposición ante Pedro Castillo y manifestó que acepta su derrota. Sin embargo, aseguró que fue parte de un “complot” por parte de la prensa que lo desprestigió con documentación falsa.

“Acepto la derrota ametrallado por los periódicos del Perú que pertenecen a un grupo que está vinculado a la extrema y la derecha del Perú que construyeron una imagen de maltratador y de violento”, dijo en una conferencia de prensa este sábado 5 de febrero.

“Yo reconozco mi derrota pero mi derrota a través de portadas de periódicos construidas sobre hechos falsos. Ojalá así reconocieran sus derrotas aquellos que perdieron y que hasta ahora dicen que el presidente de la República es comunista”, agregó.

Héctor Valer se pronunció un día después de que el presidente Pedro Castillo anunciara en un mensaje a la Nación que llevaría a cabo una recomposición del Gabinete.

En esa línea, Valer dio a conocer otros casos de denuncias que componen agresión y violencia que “sí debe ser investigados”, y reafirmó su posición sobre otros ministerios que sugieren su paso al costado.

“Según los periódicos, así como me juzgaron y sentenciaron: Sr. Cristián Rojas operador político de Keiko Fujimori, acusado de violencia familiar (...) Sñr. Acuña, su esposa dice que le golpeó y escupió en la cara (...) Daniel Urresti, tiene un proceso judicial por violencia sexual por conflicto armado”, mencionó a la prensa.

“Y por último, al Sr. Lescano, que tanto twitteado contra mi, se le investigó por acoso sexual contra una periodista. Y puedo ir sacando muchos nombres, pero eso compete a la fiscalía”, agregó finalmente

PARTIDO DE CESAR ACUÑA NO SE UNE A PEDRO CASTILLO

Por su parte y otro político que se pronunció fue César Acuña Peralta, quien aseguró que ningún miembro de su bancada, formará parte del gabinete de Pedro Castillo.

A través de su cuenta en Twitter, el líder y fundador de dicha agrupación política manifestó que su rol es de oposición “leal” con la Constitución Política.

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP).

“Como lo he señalado desde un primer momento: APP no negocia nada cuando de por medio están primero los intereses del Perú. Ningún miembro de APP ni de su bancada formarán parte del nuevo gabinete. Nuestro rol es de oposición leal con la Constitución”, escribió en la red social.

Lo dicho por el líder de Alianza para el Progreso coincide con lo manifestado por Eduardo Salhuana, congresista de APP y vocero de su bancada, quien indicó que el grupo parlamentario que representa no tiene ningún vínculo político con el presidente Pedro Castillo.

“En el caso nuestro hemos tomado la decisión de respaldar, no imagino un país que a los 30 o 60 días estemos denegando la confianza a un gabinete recién elegido. Creo que políticamente era generarle mayor desestabilidad política al país. Más allá de ello, nosotros no tenemos ni cogobierno, ni alianza, ni ningún vínculo político con Pedro Castillo”, manifestó.

Recordemos que en solo 6 meses de gestión, el jefe de Estado ha cambiado cuatro veces su gabinete, siendo este último el que menos duró.

