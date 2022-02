¿Brunella Horna se defiende ante críticas de Magaly Medina por conducir “América Hoy”? Esto fue lo que dijo

Brunella Horna lamentó que haya personas que no valoren el trabajo de otros. (Foto: Captura TV / Instagram)

Brunella Horna fue presentada como la nueva conductora de América Hoy el pasado 31 de enero acabando con el misterio de quién sería el reemplazo de Melissa Paredes para la nueva temporada de este 2022.

Esto trajo consigo una serie de críticas de usuarios en redes sociales y de algunos conductores del espectáculo como Magaly Medina, quien aseguró que una piedra tenía más vida que la exchica reality.

“Resulta que la que escogieron a Brunella Horna, si hacemos un concurso de cerebro, no creo que ella sea una de las que ocupe el primer o segundo lugar (...) Ahora se traen a una chiquita, que más vida tiene una piedra”, dijo en su programa Magaly TV La Firme el mismo día que la joven empresaria hizo su debut en el magazine matutino.

Tras ello, Brunella Horna no se quedó callada y reconoció en una entrevista para un medio local que cuando ingresó a la televisión las críticas le chocaban, pero en la actualidad ya no hace caso. Además, resaltó que es su “sueño hecho realidad” haber ingresado al programa conducido por Ethel Pozo, Janeth Barboza y Giselo (Edson Dávila).

“Estoy en televisión desde los 17 años, al principio sí me chocaba y lloraba, y lloraba de verdad, pero ahora lo que digan me resbala”, comenzó diciendo para el diario el Trome.

Asimismo, recordó a sus detractores que es una de las conductoras más jóvenes de la televisión peruana y que tiene muchas ganas de seguir aprendiendo.

“Yo no me considero una piedra, soy una chica joven; soy, creo, la conductora más joven de la televisión peruana y tengo todas las ganas de seguir aprendiendo” , señaló.

Finalmente, mostró su rechazo a quienes no saben valorar el trabajo de otras personas, pero recalcó que los comentarios negativos no le van a afectar. “Lamentablemente, hay gente que no sabe reconocer eso, que nunca te va a felicitar, solamente van a menospreciarte y no me voy a ver afectada por sus comentarios”, concluyó.

BRUNELLA HORNA MARCA DISTANCIA DE MELISSA PAREDES

Durante su presentación en América Hoy, Brunella Horna señaló que ella no venía a reemplazar a nadie, esto en clara referencia a Melissa Paredes. La rubia señaló que el puesto de conductora ya estaba libre hace unos 2 o 3 meses.

“En el 2022 quisieron una conductora nueva, hicieron un estudio para saber a quién quería el público, así que ahí decidieron en llamarme. Cuando me llamaron yo gritaba feliz, le conté a mis papás y a Richard (Acuña), no podía de la felicidad”, contó Brunella.

Como se recuerda, su pareja Richard le envió unas rosas rojas al final del programa, en señal de buenas vibras. Ante ello, Horna indicó que su novio es muy detallista. “El sabía qué, les digo la verdad, yo no podía dormir, me levanté a las 5 de la mañana, no sabía qué hacer (de los nervios). Richard me tranquilizó y ahora voya hablar con él”, acotó, resaltando que ya se siente más relajada.

Por su parte, Janet Barboza la respaldó e indicó que la notó sincera y eso suma en el programa. Asimismo, Horna recalcó que tanto a su compañera como a ella le gustan los “chismes”, por lo que está segura que se van a entender muy bien. Además, resaltó que a ambas les gusta decir lo que piensa, sin temor a las críticas.

