Karen Dejo afirma que Mujeres al Mando se comunicó con ella para ofrecerle la conducción del programa

Karen Dejo reveló que antes que Melissa Paredes sea presentada como conductora de Mujeres al Mando, la producción del magazine se comunicó con ella para hacerle la misma oferta; sin embargo, finalmente no se dio porque ella terminó rechazando la propuesta.

Tras escuchar las declaraciones de la ‘morocha’, Thais Casalino se pronunció y aseguró que lo dicho por la exchica reality era falso, pues ella nunca había sido considerada para ser conductora, sino solamente para aparecer como una invitada.

“La producción llamó a varias presentadoras para que nos acompañen como invitadas en esa semana. Siempre nos acompañan invitadas en la conducción , tal como Dorita Orbegoso, Chris Soifer, Marina Mora, Laura Huarcayo y ‘Checho’ Ibarra. Eso es lo que sé, que son invitadas, y me encanta compartir con todas”, mencionó.

Este comentario de Thais Casalino no fue del gusto de Karen Dejo, quien contó con detalles cómo fue que la producción de MAM se contactó con ella para ponerla aprueba y así lograr ser conductora del espacio.

“ El día 4 o 5 de enero se comunicaron conmigo para decirme que estaban buscando una conductora oficial para el programa Mujeres al mando, que estaban probando y querían que estuviera presente el primer día que salían al aire este año, que era del lunes 10 al viernes 14 de enero ”, precisó.

Asimismo, la exintegrante de Esto es Guerra precisó que no es propio de ella mentir y menos para generar polémica, por lo que le pidió a Thais Casalino tener mejor comunicación con su equipo.

“En ningún momento pretendo crear un escenario ficticio, no me gusta utilizar a las personas, ni crear mentiras, creo que muchos del equipo de producción que trabajan con usted me conocen desde muy pequeña y saben qué clase de persona soy”, aseveró.

CELEBRA QUE MELISSA TENGA TRABAJO

De otro lado, Karen Dejo celebró que varias de sus compañeras de televisión sigan manteniendo continuidad, así sea en otro programas o casas televisivas, esto en clara referencia a Melissa Paredes.

“ Hoy por hoy aplaudo que mis compañeros artistas tengan la oportunidad de tener un trabajo, no importa la casa televisora , no importa el programa, importa la continuidad laboral y la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en lo que nos gusta”, concluyó.

Karen Dejo señaló que la producción de Mujeres al Mando se comunicó con ella para invitarla como conductora.

ASEGURA QUE MELISSA ES EXPUESTA EN MUJERES AL MANDO

Karen Dejo señaló que Mujeres al Mando viene aprovechando la presencia de Melissa Paredes, pues hasta lanzó una encuesta en Instagram para saber si querían que vuelva a la conducción. A la exchica reality le parece que la exreina de belleza viene siendo bastante expuesta en el magazine.

“Yo diría que es una estrategia de marketing para llamar la atención de la gente. Algo así como cuando hay un concurso y dicen ‘quién bailó mejor. Pongámoslo a votación’”, mencionó.

