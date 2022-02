Magaly Medina defiende el bajo rating de Magaly TV La Firme: “Este verano todos estamos caídos”

Magaly Medina defendió su programa de espectáculos. (Foto: ATV)

La conductora Magaly Medina sacó cara por su programa de espectáculos, luego de no recibir el respaldo de la teleaudiencia los últimos días. Desde su estreno, el 31 de enero, las cifras del rating no han sido nada favorables para Magaly TV La Firme.

Este viernes 4 de febrero, la ‘Urraca’ habló sobre la baja sintonía y poca aceptación que tiene Esto es Habacilar, el nuevo formato del recordado programa de Raúl Romero, que inició con 18 puntos de rating en su estreno y luego cayó hasta los 11 puntos.

“Es un fracaso de América Televisión. Reelanzaron un programa sin los reales asedores del éxito de antaño, que no han tenido ninguna gracia”, expresó la presentadora antes de emitir un informe sobre el pasado de Roger del Águila como médium sanador.

Fue en ese momento que Magaly Medina no pudo evitar tocar el tema del rating de su propio programa, asegurando que no es el único espacio televisivo que está sufriendo durante la temporada de verano, ya que otros están igual o peor que ella.

“ Si bien es cierto que este verano los programas, todos estamos caídos de rating , incluido América que solía hacer puntajes de 21 o 22 con sus telenovelas, ahora anda por los 18 y este programa (Esto es Habacilar) anda por los 12 puntos y bajando”, indicó.

Recordemos que en una edición pasada, Magaly aseguró que iba a reconquistar a la teleaudiencia poco a poco, siempre y cuando no haya más fútbol. “Todo es cuestión de información... mientras ya no haya más fútbol... el fútbol es el único que nos deja... que trapea el piso con nosotros, pero no importa, es el fútbol”, sostuvo.

EL DATO: El jueves 3 de febrero, Magaly TV La Firme se posicionó en el puesto 8 de los programas más vistos de la televisión peruana, logrando 9.2 puntos de rating en Hogares Lima y 8.4 en Lima + 6 ciudades.

Magaly Medina se pronunció por primera vez sobre el bajo rating de su programa de espectáculos. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

MUJERES AL MANDO LE GANÓ

Durante su esperado regreso a la televisión peruana, Magaly Medina se burló por la pronta cancelación de Mujeres al Mando. En aquel entonces, la ‘Urraca’ tildó al programa de Latina como “un cadáver en la refrigeradora” y señaló que no harían falta.

“Yo no estarán en la tele, y debo decir, que no es que me alegre, pero tampoco me van a hacer falta. Es cierto, nadie las va a extrañar, eso es lo único malo. Porque qué pena por la gente que está detrás, pero qué mal por los cerebros que nunca supieron hacer de este programa algo que empatizara con la gente”, señaló entre risas.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el espacio conducido por Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel terminó ganándole en sintonía. Debido al partido Perú vs. Ecuador, Magaly TV La Firme hizo solo 4 puntos, mientras que Mujeres al Mando logró 4.6 puntos.

DEFIENDE EL CONTENIDO DE SU PROGRAMA

El domingo 30 de enero, Magaly Medina brindó una entrevista a Día D, espacio conducido por Pamela Vértiz. En el set, la ‘Urraca’ aseguró que su programa era “mucho más” que grabar contenido con celular y luego subirlo a redes.

“ Creo que lo de nosotros va más allá (se refiere a grabar con un celular y subirlo a redes), atiende más a la diversión. No solo me río de mi misma, me río del resto también . No soy un ser superior ni la reina de las buenas costumbres para decirle a la gente como se debe comportar, muestro mis imágenes me río de mí y me río del resto. Nos reímos todos junto. La gente se sienta a mirarme para disipar de sus problemas personales y problemas del país”, dijo la conductora.

