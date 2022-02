A través de mi ventana: cómo leer gratis el libro sobre Ares y Raquel

Todo inició por una clave de Wifi... Conoce la cautivadora historia de A través de mi ventana.

El 4 de febrero se convirtió en una fecha especial para todos aquellos que han seguido el trabajo de la escritora Ariana Godoy, quien se encargó de darle vida a dos de los personajes más queridos del género juvenil. La historia de Ares y Raquel finalmente se despegó de las páginas del libro A través de mi ventana para aterrizar en la plataforma Netflix, uniéndose al catálogo de películas de estreno para el inicio del 2022.

Si te has encontrado con el avance de la película al ingresa a tu cuenta de Netflix, tienes que agregarla a tu lista de contenidos para ver en el mes. Han pasado 24 horas desde su estreno y ya ha ingresado al top 10 de lo más visto.

Para conocer un poco más a cada personaje que verás en las casi dos horas que dura la cinta, puedes iniciar con leer los primeros capítulos del libro A través de mi ventana, de Ariana Godoy. Si no sabes dónde encontrarlo, aquí te facilitamos la información para que lo tengas disponible de inmediato.

¿DÓNDE LEER A TRAVÉS DE MI VENTANA?

Antes de convertirse en una publicación física, la autora ganó popularidad entre la comunidad de lectores que pertenecen a Wattpad, una plataforma donde encuentras una variedad de creaciones de autor, así como impulsar a sus integrantes a que escriban y participan en concursos de publicaciones.

Para leer gratis el libro A través de mi ventana debes ser parte de la comunidad. Para formar parte de ella tienes que crear un usuario para acceder. Sigue estos pasos:

- Ingresa a la página web de Wattpad o haciendo clic aquí.

- Encontrarás dos botones, “comienza a leer” y “comenzar a escribir”, en este caso, elegiremos el primero.

- En tu pantalla verás un mensaje que indica “únete a Wattpad”, proceso que puedes realizar con tu cuenta de Facebook, Google o con tu correo electrónico.

- Completa el formulario con tus datos y listo, ya puedes acceder al contenido de la plataforma. Ojo, hay publicaciones que son gratuitas y otras con paga.

Ya que creamos nuestra cuenta, vamos a buscar el libro en su biblioteca virtual. En la parte inferior encontraremos un ícono de lupa, seleccionamos y escribimos el nombre de la autora, Ariana Godoy > seleccionamos la opción de perfiles > aparecerá su nombre con el sello de verificado > aparecerá la lista de sus obras > elige A través de mi ventana.

También está disponible en libro físico gracias a la editorial Alfaguara, editorial española de la compañía Penguin Random House.

[El dato: esta historia se trata de una trilogía de los hermanos Hidalgo. Por lo que si terminas la primera parte, ya sabes con qué continuar].

RESEÑA DE ATRAVÉS DE MI VENTANA

Esta es la presentación que hace la autora sobre la historia que ganó un Premio Watty 2016.

“Ares, no, no el Dios griego, aunque podría serlo muy fácilmente con lo bueno que esta (Enfócate, Raquel) Bueno como les decía, Ares Hidalgo mi odioso y muy muy atractivo vecino, el chico que acoso desde las sombras (literalmente) nunca había notado mi presencia (Porque básicamente lo miro desde la sombras) hasta que una serie de eventos involucrado mi Internet nos llevaron a interactuar por primera vez y pues, a algunas otras cosas que no me atrevo describir ahora”.

