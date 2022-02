A través de mi ventana en Netflix: quién es quién en la historia de Wattpad

Julio Peña y Clara Galle protagonizan esta adaptación de la popular novela juvenil de Ariana Godoy.

De Wattpad para el mundo. Las páginas de uno de los libros más exitosos del género juvenil aterrizó en la plataforma Netflix con una gran acogida. Se trata de A través de mi ventana, creación de la escritora venezolana Ariana Godoy, que llega a una nueva audiencia con una película interpretada por los actores Clara Galle y Julio Peña.

La película completa ya se encuentra disponible en Netflix desde el 4 de febrero, convirtiéndose en uno de los nuevos ingresos del catálogo. En las siguientes líneas te presentamos al elenco que forma parte de A través de mi ventana, y quién es quién en la adaptación fílmica del exitoso libro publicado por primera vez en Wattpad.

El dato: Marçal Forès fue el responsable de la dirección de la cinta. Entre sus trabajos se encuentran: Amor eterno, Animals , Friends forever y A través de mi ventana.

ACTORES Y PERSONAJES EN A TRAVÉS DE MI VENTANA

Clara Galle es Raquel Mendoza: ¿Se dejará llevar por lo que siente? Ella está enamorada de su vecino Ares, pero todo dará un giro inesperado cuando se entere que él sabe todo lo que ella ha hecho para conocerlo... A la distancia.

Julio Peña es Ares Hidalgo: no es el típico vecino que saluda por las mañanas. Pese a ser de una familia acomodado, todo indica que no se siente parte del mismo, por lo que buscará escapar de su realidad al lado de Raquel.

Hugo Arbués es Apolo Hidalgo: él forma parte de la familia de Ares, para ser precisos, es su hermano. Si has leído el libro, o piensas ver la película, entenderás porqué su aparición es importante en el romance juvenil.

Eric Masip es Artemis Hidalgo: si hay un sabueso que guía a la manada, es él. En la película A través de mi ventana interpreta al hermano mayor del clan.

ELENCO COMPLETO DE A TRAVÉS DE MI VENTANA

Clara Galle, Julio Peña Fernández, Guillermo Lasheras, Natalia Azahara, Hugo Arbues, Eric Masip, Emilia Lazo, Abel Folk, Rachel Lascar y Pilar Castro.

DATOS ADICIONALES

La nueva película de Netflix tiene una duración de casi dos horas. Está disponible para descargar y la puedes disfrutar en idioma español o inglés.

SINOPSIS DE LA PELÍCULA

“La atracción de Raquel por su vecino se convierte en algo más cuando él empieza a enamorarse de ella, pese a las objeciones de su familia”. (Netflix, 2022)

RESEÑA - LIBRO A TRAVÉS DE MI VENTANA

“Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una triste palabra. Lo que ella no sabe es que eso está a punto de cambiar. Él comenzará a cruzarse en su camino hasta en los lugares más inesperados y descubrirá que, en realidad, ella no es la niña inocente que creía. Ahora tiene muy claro su objetivo: conseguir que el chico de alado se enamore de ella. No está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma”. {Buscalibre, 2022)

SOBRE ARIANA GODOY

Bajo el usuario Ariana_godoy ha publicado más de 20 historias en la plataforma de lectura y ha acumulado más de 745,000 lectores. Su primer libro en salir a papel fue Mi amor de Wattpad. Su más reciente novela, A través de mi ventana, se lanzó en físico un 16 de Mayo de 2019 bajo el sello de Alfaguara de Penguin Random House España.

Ella es una de las creadoras para los géneros juvenil, romance, suspenso y misterio que puedes hallar en la plataforma Wattpad.

