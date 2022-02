La historia detrás de “A través de mi ventana”, la nueva película de Netflix que promete ser un éxito

Raquel ha estado enamorada de su atractivo vecino Ares durante mucho tiempo. Está acostumbrada a verlo en secreto, pero nunca ha hablado con él. ¿Podrá conseguir que Ares se enamore de ella? (Netflix)

Desde hace más de una década, los adolescentes encuentran en Wattpad una fuente de lectura digital y accesible para distraerse en su día a día, pero son muy pocas las historias juveniles que lograr reunir a una enorme comunidad de fanáticos en todo el mundo y marcan una diferencia por sobre otras. Ese fenómeno rápidamente tocó la puerta de A través de mi ventana (Through My Window), la saga literaria escrita por Ariana Godoy que acaba de estrenar una adaptación cinematográfica en Netflix.

La historia sigue a Raquel, una joven que se siente cautivada por su vecino, Ares, por lo que, todo cambia cuando ellos hablan por primera vez. A pesar de los problemas que acarrea su relación amorosa, ellos lucharán por su obsesivo romance a toda costa. La publicación de Godoy en la red social gratuita llamó la atención inmediatamente de las editoriales: Penguin Random House editó una trilogía, fue un éxito en ventas y, unos años después, aterrizó en el cine.

"A través de mi ventana" nació como una historia publicada en el portal de Wattpad. (Netflix)

“Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una triste palabra. Lo que Raquel no sabe es que eso está a punto de cambiar... Ares comenzará a cruzarse en su camino hasta en los lugares más inesperados y descubrirá que, en realidad, Raquel no es la niña inocente que creía. Ahora, Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Por supuesto, no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma...”, apunta la sinopsis oficial del libro.

Originaria de Zulia, Venezuela, la autora contó que en un comienzo era muy complicado ir compartiendo las actualizaciones de su adictivo relato por la falta de internet en casa , así que necesitaba de la ayuda de un amigo para publicar cada capítulo. Esto mismo recuerda al inicio de la misma novela juvenil, cuyo famoso lema es: “ Todo empieza con una clave de wifi ”. Actualmente, tiene más de 700 mil seguidores en Wattpad y acumula más de 60 millones de lecturas en este sitio web solo con A través de mi ventana.

Un relato de amor y obsesión inicia con una clave de wifi. (Netflix)

La versión cinematográfica se filmó en España

Los actores españoles Clara Galle y Julio Peña dan vida al apasionado romance de los personajes que creó Ariana Godoy. Dirigida por Marçal Forés y la producción de Nosotromo Pictures (quienes descubrieron primero el fenómeno literario), la película de Netflix era uno de los lanzamientos más esperados del año.

La obsesión de Raquel por el atractivo Ares dio un salto a la pantalla grande, y la veremos por primera vez en una versión cinematográfica observándolo desde su ventana a pesar de que nunca se han dirigido la palabra. ¿Podrá lograr que él pierda la cabeza por ella? Sus esfuerzos rozarán hasta lo imposible para hacer realidad su noviazgo de ensueño. Además de Galle y Peña, el elenco está conformado por Hugo Arbues, Eric Masip, Natalia Azahara, Emilia Lazo, Guillermo Lasheras y Pilar Castro.

Clara Galle y Julio Peña en el póster oficial de la adaptación cinematográfica que ya se puede ver en la plataforma . (Netflix)

A través de mi ventana está disponible para ver en Netflix desde este 4 de febrero.

