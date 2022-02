“A través de mi ventana”: este es el libro que Netflix adaptó para una película

Ariana Godoy, autora de esta historia, no tenía internet en su casa y ni siquiera una computadora para escribir sus textos. (Foto: Facebook/Ariana Godoy)

Las novelas juveniles tienen un propósito muy específico y es atrapar el interés de los lectores adolescentes y esto no va más allá de que se identifiquen con el personaje, sino también con la historia en la que se desenvuelva y cómo es que el protagonista se encarga de sacar adelante su vida.

Un claro ejemplo del interés que tuvieron muchos fue con la novela “A través de mi ventana”, historia que salió de una “wattpad” (plataforma online de lectura y escritura) y que llamó la atención de las editoriales. Solo que ahora ya tiene hasta fecha de estreno en Netflix.

Aunque no todo fue tan sencillo como parece, pues Ariana Godoy, autora de esta historia, no tenía internet en su casa y ni siquiera una computadora para escribir sus textos.

La autora proveniente de Zulia, Venezuela no se imaginó nunca que sería una de las autoras hispanas de la literatura más leídas e incluso le contó a EFE que con la situación en la que se encuentra su país “uno no es de tener sueños, de creer que uno va a tener grandeza o llegar a algún lado en la vida”.

Ariana Godoy (Foto: Facebook/Ariana Godoy)

“A través de mi ventana” es una trilogía editada por Random House y a pesar de que la autora inició a escribir su historia en la plataforma Wattpad, hace unos diez años, empezó a llamar la atención de varios lectores, llegando a tener alrededor de un millón y medio de lectores.

La historia trata de Raquel y su misterioso vecino Ares. Raquel siempre espía a su vecino todos los días por la ventana y a pesar de que siente algo especial por él eso nunca ha sido posible.

Un día los dos jóvenes empiezan a concurrir diferentes lugares, pero en el transcurso de la historia el lector va a descubrir que Raquel no es la niña inocente que todos creen, pero eso no va a cambiar el objetivo de que tiene: lograr que Ares caiga enamorado de ella.

Otras historias de amor

Aunque esa no fue el primer texto que escribió en esta plataforma digital, uno de sus primeros libros que vieron la luz en el mundo editorial fue “Mi amor de Wattpad”, de Planeta.

Ariana Godoy aprovechó el furor que tiene Wattpad para poder desarrollar una historia de amor que termina siendo trágica, situación que puede llegar a ocurrirle a cualquier adolescente.

La historia se desenvuelve cuando Jules no tiene nada qué hacer y se une a Wattpad, la comunidad virtual de escritores y lectores. Al momento de empezar a escribir, las personas alaban el trabajo de la autora, aunque hay una persona que no disfruta de sus textos.

Evan se introduce en la historia como un personaje antisocial y apático, característico de alguien que vivió una terrible experiencia familiar, pero este comportamiento lleva a enamorar a Jules.

Ya cuando se conocen en persona se da cuenta Jules que Evan es guapo y misterioso, con una voz sexy y una prosa que la fascina, pero tratará de alejarla porque no son iguales.

Ariana contó a EFE que una editora de Planeta le envió un mensaje en la plataforma “y yo no la creí, hasta que me pasó su correo y vi que era su nombre arroba Planeta. Ahí empezamos a hablar y salió el primer libro, explica la venezolana, quien reconoce que su propia historia ha sido un poco de cuento de hadas difícil de creer, un poco de Cenicienta, empezando desde abajo”, mencionó.

Y en efecto, Ariana tuvo una relación con su vecino, pero no cómo lo desarrolló con Ares, sino todo lo contrario tuvo que utilizar el wifi de su vecino para poder subir sus historias. “Tenía que escribirle a un amigo y decirle, oye, ¿puedo ir a tu casa a subir un capítulo en Wattpad?”, confesó.

La historia se repitió cuando en el 2011 se impulsó a escribir historias de vampiros, inspirada por “Crepúsculo”.

“Al principio tenía unos pocos comentarios y me emocionaba mucho respondiéndoles a todos. Pero llegó un punto en el que ya eran demasiados y no podía responder, ahí es cuando me di cuenta de que se estaba saliendo de control”, recordó.

Godoy menciona que sus temáticas no siempre llegan a gustarle a muchas personas, pues hay estigmas que muy difícil se van a quitar de la opinión pública.

“Solamente por ser mujer en la literatura tenemos una cruz que cargar. Por escribir juvenil, otra cruz. Pero ya con el tiempo se ha abierto un espacio en la literatura porque estamos viendo que los jóvenes leen. Mucha gente me dice que empezaron a leer por mis libros y cualquier autor que vea eso en un adolescente que nunca ha tomado un libro, ya se siente realizado completamente”, dijo a Efe.

“A través de mi ventana” se estrenará este 4 de febrero y tendrá como protagonistas a Clara Galle y Julio Peña Fernández, ambos actores de España.

