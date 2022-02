Sheyla Rojas desmiente a Tefi Valenzuela y afirma que Sir Winston no sale sin ella: ”Él siempre está conmigo”

Sheyla Rojas desmintió a Tefi Valenzuela sobre las salidas de Sir Winston. (Foto: Captura TV / Instagram)

La noche del 02 de febrero, Sheyla Rojas se enlazó en una videollamada con el programa Magaly TV La Firme en contó detalles de por qué se peleó con su novio Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston.

Asimismo, se refirió a las recientes declaraciones de la cantante Tefi Valenzuela, quien contó en el mismo programa que vio al empresario en una discoteca con un amigo. Lo vi hace poquito en una discoteca en México, estaba con un amigo, no estaba con Sheyla. Lo vi de lejos, supe que era él porque publicaron su foto en redes”.

Tras ello, Magaly Medina no dudó en preguntarle a la exchica reality si era verdad o no. “Ayer Tefi Valenzuela nos dijo que había visto a tu novio en Ciudad de México con un amigo en una discoteca, para un hombre que tiene un compromiso. ¿Ustedes tienen esa permisividad? Si te vas a una discoteca generalmente es de cacería”.

Rápidamente, la popular “Shey Shey” aclaró que su novio mexicano no sale sin ella. Además señaló que, posiblemente Tefi Valenzuela no la haya visto aquel día en la discoteca.

“Obvio, Luis siempre está conmigo. Si lo vio, quizá no me vio a mí, pero yo siempre estoy con él. Una vez también dijiste que Luis hizo una fiesta acá en mi casa, ‘pero Sheyla no está’ y estaba yo aquí en la casa”, comenzó explicando la chiclayana.

Además, señaló que cuando está enamorada es una novia “pesada”. “Luis sabe que yo permisiva hasta cierto punto. Cuando yo estoy en una relación seria y formal soy muy pesada, lo reconozco. Cuando no estoy enamorada no me interesa, pueden hacer su vida y yo también”.

Finalmente, reveló que ella no podría quedarse durmiendo, mientras que Sir Winston sale a divertirse en una discoteca o con amigos y resaltó que no sabía de qué hablaba Tefi Valenzuela.

“No porque estaba yo con él (...) cada vez que hemos salido juntos no es que me deje en el hotel durmiendo y él de fiesta. No podría estar tranquila, no sería una relación para mí. Él lo sabe y trata de darme eso”, concluyó.

Cabe resaltar que, días atrás Sheyla Rojas anunció que se había separado de Luis Galarza. Sin embargo, actualmente se han reconciliado y han vuelto a vivir juntos.

¿POR QUÉ SHEYLA ROJAS SE PELEÓ CON SIR WINSTON?

Sheyla Rojas dio detalles de su corta ruptura y reconciliación con su novio, con quien está viviendo nuevamente.

“Mira a mí me choca que mi novio le diga a otra mujer: ‘mi reina’. La única reina de esta casa y de su vida soy yo, entonces, quizá, yo lo tomé a mal, porque, a mí, esas cosas no me gustan”, indicó la exconductora de TV, quien recibió la rápida respuesta de la periodista.

Magaly se mostró contrariada con esta explicación y le preguntó si fue solo esa razón, o se estaba echando la culpa de todo por vergüenza a contar lo que realmente pasó.

Ante ello, la joven señaló que es tal cual ella lo estaba contando, reconociendo que es una exagerada. Aunque sí aceptó que para que una pelea inicie, es porque los dos han fallado en algo.

Tras la consulta de cómo se reconcilió con su novio, Sheyla Rojas confesó que Anthony Pavón y su pareja hablaron con ella, pues Sir Winston los llamó para contarle la situación.

“Hablaba con Antonio y Joy porque sabe que con ellos hablo todos los días. Hablaba con mis hermanas. Yo lo tenía bloqueado”, dijo.

La exmodelo señaló que fueron ellos quienes contribuyeron a esta reconciliación. “Ellos me decían: “Sheyla conversa con él, trata de darte cuenta” (…) porque a veces no es para tanto”, contó.

Sheyla Rojas confesó que malinterpretó las conversaciones que encontró en el celular de Sir Winston, donde le decía 'mi reina' a otras mujeres.

