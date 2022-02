Rodrigo González asegura que Sheyla Rojas armó supuesta separación de Sir Winston: “Lucra con su propia confusión”

Rodrigo González arremete contra Sheyla Rojas por vender supuesta separación de Sir Winston. (Foto: Instagram)

Luego de publicar una serie de mensajes en el que daba a entender que su novio Luis Miguel Galarza, Sir Winston, le había sido infiel, Sheyla Rojas finalmente dio la cara y aclaró que todo se trataba de un mal entendido.

Para Rodrigo González, la exconductora de televisión montó todo este ‘show’ con la intención de llamar la atención de la prensa, pues de acuerdo al popular ‘Peluchín’, la rubia cobra por entrevista.

“Ustedes creen realmente que ella no está haciendo esto, ojo dato que quizá no conoces y yo lo estoy lanzando. La Sheyla cada vez que monta estos numeritos, cada vez que saca su circo, hace su catarsis en público y usa sus plataformas para expresarse es para hacer rebote en la prensa ”, indicó.

Según el conductor de Amor y Fuego, Sheyla Rojas habría recibido 3500 soles por parte de América Hoy, magazine de América Televisión que se contactó con ella para saber más detalles de su supuesta separación de Sir Winston.

“Hace rebote en prensa, el rebote en prensa genera expectativa y los shows la buscan para saber qué está pasando. ¿Qué hace ella? Va a América Hoy y ofrece: “Ok, quieres que me conecte contigo, son 3500 soles ”. Va a otros shows de espectáculos, o programas de televisión y pide también 3500 soles”, precisó.

De otro lado, Rodrigo González sorprendió a más de uno al asegurar que no necesita ver el futuro para saber que Sheyla Rojas pronto terminará su relación sentimental con el empresario mexicano.

“Así se va paseando y lucrando con esta confusión que tuvo con su Sir Winston, su agricultor, ella se confunde, ella le ve el teléfono, se arrebata, luego agarra pone un mensaje en sus plataformas y luego dice: “No, me confundí, él es un buen hombre”. No necesitamos creerle a todos los brujos para saber que este es el desenlace que en cualquier momento va a tener esa relación ”, añadió.

“Ella se fue a vivir con un pata que no conocía de nada y nos quieres vender el Disney. Luego utiliza ese mismo cuento para decirnos que en su cuento habían muchas princesas, pero si conoces a Sir Winston, que se dedica a captar chicas guapas, hasta el look te has cambiado”, sentenció.

Para Rodrigo González, Sheyla Rojas nunca se separó de Sir Winston y solo buscó 'facturar' con una supuesta infidelidad de su novio.

¿POR QUÉ SHEYLA ROJAS SE PELEÓ CON SU NOVIO?

Sheyla Rojas se contactó con Magaly Medina para contar que se amistó con Sir Winston tras los rumores de una separación. Según la modelo, tuvieron una fuerte pelea porque ella le encontró unos mensajes en su celular en el que le decía ‘mi reina’ a otras mujeres.

Ver este tipo de mensajes provocó que la exconductora de televisión tenga un arranque de celos y tome la decisión de agarrar sus cosas e irse de la casa rumbo a República Dominicana para pasar unos días al lado de una amiga.

