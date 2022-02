Sheyla Rojas no terminó con Sir Winston y explicó por qué se fue de la casa: “Tuve un arranque de celos”

Sheyla Rojas se pronunció sobre supuesta separación de Sir Winston. (Foto: Instagram)

Sheyla Rojas rompió su silencio acerca de la supuesta infidelidad de Luis Miguel Galarza, su novio mexicano. La modelo se comunicó con el programa Magaly Tv: La firme para revelar que todo había sido un mal entendido y que solo tuvieron una fuerte pelea de pareja.

De acuerdo a la ahora rubia, ella vio en el celular del empresario que le decía ‘mi reina’ a otras mujeres, provocando que enfurezca mucho, al punto de agarrar sus cosas e irse de la casa que compartían.

“ En realidad, en las conversaciones no vi nada explicito, en ese momento yo estaba muy molesta, pero luego pensándolo bien él es un hombre que me da mucha tranquilidad, se preocupa mucho por mi hijo y mi familia ”, dijo.

Al ser increpada por Magaly Medina, pues a la ‘Urraca’ no le parecía que unos mensajes nada explícitos hayan sido el causante de una fuerte pelea, Sheyla Rojas explicó que se le ‘acumularon’ varias situaciones que no le gustaron, como cuando le da ‘like’ en las redes sociales a otras mujeres.

“ En un arranque de celos me fui de viaje. En su momento yo decía: “Me voy y no regreso”. Eso fue de exagerada , porque en ese momento no piensas todo lo bonito de una relación, es difícil llevar una relación ahora, para una mujer y un hombre”, indicó. Cabe precisar que ella se fue de viaje por dos días al país de República Dominicana, donde se enfermó y tuvo que regresar rápido.

Asimismo, la exconductora de televisión sorprendió al decir que Sir Winston era la persona que amaba y con la que quería estar, esto independientemente de los lujos que le da cada vez que salen o los costosos regalos que recibe.

“Yo a Luis lo amo, estoy enamorada de él más allá de los lujos que me da, yo lo amo porque él es un hombre que me da mucha tranquilidad a mí y a mi familia”, precisó la rubia en Magaly Tv: La firme.

HIZO UNA REFLEXIÓN SOBRE SU RELACIÓN

En otro momento, Sheyla Rojas reconoció que su relación sentimental no siempre ha sido perfecta como muestra en sus redes sociales, pues para ella ha sido todo un proceso el vivir juntos desde el día en que se conocieron.

“ Como toda relación, mientras que yo vea que en realidad el compromiso y el respeto es mutuo . No todas las relaciones son perfectas o de felicidad pura”, añadió la popular modelo de Instagram.

Finalmente la exchica reality señaló que el empresario nunca le ha prohibido que agarre su celular, por lo que confía en él. “Él nunca me ha negado agarrar su teléfono. Yo siento que él me respeta mucho”, indicó.

Sheyla Rojas confesó que malinterpretó las conversaciones que encontró en el celular de Sir Winston, donde le decía 'mi reina' a otras mujeres.

