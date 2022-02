Thaís Casalino arremete contra Janet Barboza y defiende a Melissa Paredes: “No te gusta ver feliz a los demás”

Thaís Casalino responde a Janet Barboza. (Foto: composición)

Janet Barboza no suelta a Melissa Paredes, y más aún tras su regreso a América Hoy. Recientemente señaló de la exmodelo fue el Plan B de Anthony Aranda. Estas palabras lograron la reacción de la periodista y conductora de Mujeres al Mando, Thaís Casalino.

La conductora de Latina indicó que no entiende por qué sigue hablando de Melissa Paredes. “¿Para qué ensuciarla más?”, se preguntó.

Cabe indicar que Janet Barboza, sin mostrar prueba alguna, indicó que Anthony Aranda le escribió a una famosa que estaba listo para que se lo lleve a España, un día antes que se difundiera el ampay con Melissa Paredes.

“Por ahí dijeron de que Anthony Aranda le habría escrito a alguien que vivía en España, que había bailado con él, directamente al parecer se referían a Paula Manzanal, y que le había dicho: ‘Llévame, llévame a Barcelona’”, empezó Thaís.

“Para decir lo que se dijo ‘por allá’ (en clara alusión a Janet Barboza), debieron haber tenido pruebas, digámoslo así, para tener esa certeza esa seguridad y lanzar ese rumor como tal, porque eso es como de ‘mala leche’, de mala onda, como que no te gusta ver feliz a los demás”, acotó.

“Y no es correcto hacer eso, mandar esta mala energía, esa mala vibra. Si los ven felices o no, si ha sido difícil o no, si cometieron un error o no... Bueno, pero ya está feliz, para qué seguir hablando de ella, para qué ensuciarla más” , concluyó.

Melissa Paredes y Paula Manzanal conversaron tras la tremenda confesión de Janet Barboza sobre Anthony Aranda. (VIDEO: Latina TV / Mujeres al Mando)

¿QUÉ DIJO JANET BARBOZA SOBRE ANTHONY ARANDA?

América Espectáculos emitió este miércoles 2 de febrero u7na entrevista que le hizo a Janet Barboza, donde señala que no cree en el amor que le profesa ‘El activador’ a Melissa Paredes debido a sus antecedentes. Según contó, una famosa del espectáculo le confesó que Anthony Aranda tenía planeado “escaparse” con ella a España un día antes que Magaly Medina hiciera público el ampay.

“Yo desconfío un poco de un hombre que un día antes le dice a otra mujer: ‘tengo mi pasaporte listo, llévame a Barcelona’. Esto un día antes del ampay. Entonces, cuando ahora me preguntan que pienso de él… yo desconfío”, señaló Barboza.

Janet indicó que, según las propias palabras de su informante, que pronto sería revelado su nombre, Anthony Aranda no quería inicialmente ser relacionado con Melissa Paredes, sino con otra famosa del medio. “Ella nos dijo ‘yo era su plan A, y Melissa Paredes era el plan B’”, sostuvo.

Janet Barboza revela que Anthony Aranda tenía pensado viajar a España con otra mujer. (VIDEO: América TV / América Espectáculos)

MELISSA PAREDES Y PAULA MANZANAL HABLARON

Luego de lo que dijo Janet Barboza sobre Anthony Aranda, Melissa Paredes contó que Paula Manzanal se comunicó con ella para dejar las cosas en claro, ya que los usuarios no dejaban de señalarla como “el plan A” del bailarín.

“Yo he estado en la clínica y Paula me escribe a mi Instagram. Me dice ‘Meli, no tengo idea por qué están diciendo esto. Yo no tengo nada que ver (con Anthony Aranda)’. Yo le dije que no entendía, que tranqui, que fresh”, le señaló a un reportero de Mujeres al Mando durante el avant premiere de la película “¿Nos casamos? Sí, mi amor”.

Según contó la modelo, Paula le explicó todo lo que había dicho Janet Barboza al notar que no tenía la más mínima idea sobre todo lo que estaba sucediendo.

“No había visto nada y me manda las capturas de lo que habían hablado. Yo le digo ‘tranquila, nosotros no hacemos caso, así que normal’. Y me dice ‘sí, pero mira, es que me quieren picar’”, expresó la exintegrante de Bienvenida la Tarde.

