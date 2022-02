Héctor Valer sobre denuncias de violencia: “es increíble cómo se impulsan documentos falsos”

Héctor Valer anuncia que retirará a los asesores que cuenten con antecedentes

Este jueves 03 de febrero, a solo dos días de asumir el cargo de primer ministro, Héctor Valer tuvo que salir al frente y responder por las denuncias de violencia física en su contra. Como se sabe, salieron a la luz dos denuncias interpuesta por su esposa e hija acusándolo por violencia doméstica.

Ante esto, el flamante titular de la PCM, respondió ante la prensa y trató de justificarse, asegurando que estos documentos presentados eran falsos, ya que él, en ningún momento ejerció la violencia ante su esposa e hija.

“Es increíble cómo se puede llegar a impulsar documentos que tienen medias verdades y otros son falsos. Por lo siguiente expongo que, el noveno Juzgado de Familia con expediente 22058, sobre violencia familiar contra el demandado Héctor Valer Pinto que soy yo, por los demandantes que sería mi querida esposa ya fallecida hace 3 o 4 meses y mi querida hija Valer Montoya Katherine, hoy médico cirujano, en la parte considerativa 9 que es la parte fundamental de esta resolución, se refiere a hechos ajenos a la demandante y son personas diferentes a la demandante y son hechos ocasionados en Miraflores”, se defendió el ministro.

“En en artículo noveno de esa resolución del material probatorio, es decir de la prueba plena con la cual se sentencia, con la cual toma resolución un juez verificado los autos de existencia de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica y física, denuncia María Isabel flores Minaya y no Ana María Montoya Leo”, agregó.

Por otro lado, Héctor Valer, asegura que es falso que a su hija le hayan dado medias de protección contra él, y que es falso lo que se mostraron en los medios de comunicación.

Foto: RPP

“Si bien no cuenta con la manifestación policial de la presunta agraviada, en el libro de denuncias de violencia familiar de ahí resuelve no dictar medidas de protección a favor de Catherine Valer Montoya por violencia física porque la notificación nunca llegó ni a ella ni a nosotros. Tenemos el reporte del Poder Judicial a esta hora del día, donde esas notificaciones de este juzgado nunca se concretaron”, explicó ministro Valer frente a la prensa.

“Asimismo, en la única parte donde se refiere a la supuesta demandante, mi querida esposa hoy fallecida, dice que existiría un certificado médico legista con número que obra en esta resolución, el cual sostiene el presente caso. Aquí cuenta con el reconocimiento médico legal de la persona Ana María Montoya Leo, pero hemos visto que en las pruebas plenas que tiene esta resolución, pertenece a otras personas. En el artículo segundo dice admitir violencia familiar contra Héctor Valer Pinto en la modalidad de maltrato físico y dictar medidas de protección”, se escudó.

Antes de concluir con esta primera defensa, el ministro resaltó una vez más que el no es ningún “maltratador” y que todo es falso para desprestigiar su carrera y su honra.

“Esta resolución del Noveno Juzgado de Familia es nulo. Primero, porque la prueba plena no pertenece a la demandante. Segundo, el certificado médico legista podría ser falsificado. Tercero, no existe firma alguna en el expediente de mi esposa porque hemos revisado el expediente, no existe declaración alguna de mi esposa en ese expediente, asimismo, no existe declaración alguna de mi hija, no existe declaración alguna mía. Es decir, ¿Dónde está el debido proceso?”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO