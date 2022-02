Héctor Valer compara agresión a su hija con el escándalo de un joven que fue corregido por su padre en Miraflores”

Héctor Valer Pinto es el nuevo premier. | Foto: Congreso

Mediante una conferencia de prensa que brindó el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, mencionó que las denuncias en su contra por violencia familiar son falsas y que los regaños que le realizaba a su hija eran “los normales”, como todo padre corrige a su hija.

En un momento, Valer recordó el suceso de Miraflores, en el que detienen a un joven por realizar una reunión social pasando el toque de queda y su padre le llamó la atención fuertemente por haber desobedecido a la autoridad. Comparó esa situación mencionando que de igual manera corrigió en varias ocasiones a su hija.

“Mi hija, ahora médica cirujana y en ese entonces estudiante, tenía ciertas actitudes tanto hacia mi como hacia su madre que en cierta manera su conducta no fue buena, pero se le corregía como normalmente corrigen los padres a sus hijos”, acotó.

Recordemos que en el caso de Miraflores, este joven bajó de su edificio para recibir bebidas alcohólicas y los agentes de la PNP se acercaron, él reacciona de manera violenta ante el intento de las autoridades de cumplir con su labor.

Se resistió a ser llevado a la comisaría hasta que su papá apareciera. Cuando apareció tuvo una reacción inesperada, mientras que los agentes le comentaban lo sucedido.

“Cállate la boca mier..., ya? Cállate la boca. Tu no puedes obligar a una autoridad a que te quite algo. Cállate la boca. Escúchame una cosa, hijito. Tu ya no eres un menor de edad”, se escucha mientras le da un golpe en la cabeza.

Por otro lado, Héctor Valer aseguró que varias veces han querido hacerlo quedar mal, como si maltratara a su hija, como es el caso de cuando estaba en el Banco de Agronomía.

“Cuando estaba en el Banco de Agronomia, me armaron un show, ya que mi hija se peleo con el chofer y luego dijeron que era yo quien le estaba gritando. Lo importante es que quisieron hacerme quedar mal”, añadió.

Finalizó la conferencia de prensa mencionando que no tiene miedo que le hagan un test psicológico. “Invito a que me hagan un test psicológico, no tengo miedo”, comentó.

Foto: RPP

HÉCTOR VALER NIEGA HABER AGREDIDO A SU FAMILIA

Por otro lado, tuvo una entrevista con radio Santa Rosa, donde aseguró que, pese a aquella vez su esposa acudió al médico legista y solicitó medidas de protección, “se está enterando recién” de este proceso y señaló que nunca fue notificado de estas diligencias. Asimismo, indicó que “está buscando las pruebas para poder desmentir algunas denuncias”.

Agregó, que “si me prueban y si todo esto fuera cierto (denuncias en su contra), desde luego mi integridad moral me obligaría a hacerlo ya (renunciar)” , dijo.

“Pero como esto no es cierto, y como acá hay un trasfondo político, yo creo que seré un hueso duro de roer y seré, tal vez, si así lo cree el presidente de la República, la primera bala de plata que el Congreso de la República gastará”, indicó.

Valer Pinto también negó haber agredido a su hija y señaló que la denuncia que le interpuso tras una discusión familiar se debe a que en Francia, país donde su familiar vivió por varios años, la Policía “intermedia en las riñas” entre padres e hijos.

“ En Francia normalmente la Policía interviene frente a las riñas de padres e hijos y cuando ella fue (a la comisaría) lo único que hace es contarle a la Policía y el policía le hizo firmar un documento, pero eso es todo ”, agregó.

Finalmente, el ministro señaló que en el caso de su hija “hay una media verdad”, mientras que sobre el caso de su difunta esposa “en toda la campaña me ayudó a que yo salga electo, entonces dónde está la violencia contra la mujer”.





SEGUIR LEYENDO