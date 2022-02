Héctor Valer publicó un fotomontaje agresivo y violento en contra de Verónika Mendoza en redes sociales

Héctor Valer atacó a Verónika Mendoza con vergonzoso fotomontaje

Siguen saliendo más denuncias en contra del premier Héctor Valer. Ahora, el programa ‘La Encerrona’ del periodista Marco Sifuentes mostró en su micro noticiero una polémica publicación del primer ministro de Pedro Castillo en contra de la excandidata presidencial, Verónika Mendoza.

Este post, que se mantiene en sus redes sociales desde 8 de abril de 2016, muestra un fotomontaje con el rostro de Mendoza con un cuerpo semidesnudo y sus partes íntimas tapadas solo con el logo del Frente Amplio, partido por el que postuló la exdirigente a la presidencia de la República.

La publicación tiene dos comentarios en el que le piden retirar la fotografía. “Quien hizo eso está enfermo. Hay que ser más prudentes para defender las ideas... Esto no se hace, sería bueno que lo retire”, le indican.

Sin embargo, Valer hace caso omiso y, a pesar que ya juramentó como jefe del Consejo de Ministros, no ha retirado dicha fotografía de su cuenta en Facebook.

Pero esa no es la única publicación en la que ataca a mujeres dedicadas a la política. También tiene post en contra de Mercedes Araoz, Luz Salgado, Keiko Fujimori, entre otras.

Grave ataque del primer ministro Héctor Valer en contra de Verónika Mendoza | VIDEO: La Encerrona

Hasta el momento, Verónika Mendoza no se ha pronunciado respecto a este ataque, pero sí lo hizo sobre la formación del nuevo gabinete en el que da sus razones de su alejamiento del gobierno de Castillo Terrones.

A través de sus redes sociales, Mendoza explicó que tomaron “la decisión institucional de participar en el gobierno sobre la base de un acuerdo político firmado de cara a la segunda vuelta y el Plan del Bicentenario” que contribuyeron a elaborar.

“Sabíamos que este sería un gobierno en disputa, asediado por la derecha golpista, pero también por la precariedad institucional, el oportunismo y el sectarismo. Conscientes de tal desafío, asumimos con responsabilidad la esperanza y demanda de cambio de millones de peruanos expresadas con su voto”, dijo.

“Lamentablemente, al final, perdimos la batalla. Se impusieron el chantaje neoliberal, la presión del conservadurismo, el oportunismo, la informalidad y los intereses corporativos. Asumimos también nuestros propios errores y debilidades, pero nos vamos con la convicción de que la batalla merecía ser librada, incluso con riesgos y costos para nuestra organización, porque no hacemos política para nuestro prestigio particular sino por el cambio y con la gente”, expresó.

HÉCTOR VALER SE DEFIENDE

Héctor Valer salió al frente de las denuncias por violencia familiar y dijo que no renunciará al cargo del gabinete ministerial.

“En circunstancias en que se encontraba en su domicilio fue agredida físicamente por su padre Héctor Valer Pinto (57) quien le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo, jalones de los cabellos. Es todo lo que manifiesta y denuncia ante la Policía Nacional del Perú para los fines del caso”, se lee en la denuncia policial de la comisaría de San Borja.

Sin embargo, en una respuesta breve al diario La República, Valer negó todo, aun cuando hay pruebas de la agresión del presidente del Consejo de Ministros contra su esposa y su hija.

“Yo nunca estuve enterado hasta ahora de la denuncia. Mi hija nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé. No pienso renunciar porque esto es una patraña. No voy a renunciar frente a tremenda canallada. Lo que quieren es derivar a un primer ministro que no tiene sentencia. ¿Dónde está el examen del médico legista? ¿Dónde está la investigación fiscal?”, enunció.

