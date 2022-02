Kathy Ugarte: “No habrá marcha atrás en políticas con enfoque de género”

Katy Ugarte Mamani, actual ministra de la Mujer, se pronunció en su cuenta de Twitter (@katy_ugarte). | Foto: MIMP

Katy Ugarte Mamani, la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha asegurado que en su gestión no habrá marcha atrás con la implementación de leyes y políticas con enfoque de género. También se mostró en contra del cambio del ministerio.

En dos tuits, señaló que respetará y reforzará todas las políticas realizadas en las gestiones anteriores. La más reciente es la de la socióloga Anahí Durand, quien condenó los crímenes de odio transfóbico y mantuvo reuniones de trabajo con organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGTBI.

“Como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, respetaré y reforzaré lo avanzado en las gestiones previas. No daré marcha atrás en la implementación de leyes y políticas con enfoque de género, así como la lucha contra las diversas formas de violencia hacia la mujer ”, señaló Ugarte en el primer tuit.

En el segundo, dijo que cambiarle el nombre al ministerio sería un retroceso, pues se debe “visibilizar de forma particular la situación de violencia y discriminación que afrontan las mujeres de nuestro país”

HOJA DE VIDA DE LA MINISTRA

Katy Ugarte juró al cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el último martes, 1 de enero.

Es bachiller en Educación por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (2002) y egresada de la maestría en Gestión y Administración Educativa de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.

También es congresista de la República por Cusco (Perú Libre) para el periodo 2021-2026.

CUESTIONADAS DECLARACIONES

Desde el nombramiento de Katy Ugarte en la cartera del ministerio de la Mujer, algunas de sus declaraciones pasadas han preocupado a la población.

Cuando era congresista, brindó una entrevista al periodista Jaime Chincha en RPP Noticias. En esa ocasión, se mostró en contra del enfoque de igualdad de género. Explicó que la educación con enfoque de género atentaría contra los “valores” de niños y niñas y también contra “el núcleo familiar”.

“Yo soy maestra. He trabajado con los libros del Ministerio de Educación, en las cuales yo no estoy de acuerdo con situaciones muy delicadas, que a niños desde inicial; por ejemplo, son iguales con las mujercitas o el niño puede vestir igual que una mujer; entonces, yo creo que acá, tanto el niño como la niña tienen el sexo como tal hemos nacido varón o mujer, no tenemos por qué distorsionar esta situación. La familia, el núcleo familiar, es tan importante en el hogar. No tenemos por qué a los niños tener que llevarles por otra situación donde se pierde ese valor”, dijo Ugarte en la entrevista.

Sobre la posibilidad de incentivar una educación que promueva la igualdad de género, el respeto y tolerancia a la diversidad sexual y personas LGTBIQ+, Ugarte dijo que “todo a su debido tiempo, a su edad”.

“No es correcto de esta manera, desde inicial, tengamos que distorsionar los valores de los niños. En ese aspecto, como madre también que soy, Dios creó al hombre y a la mujer, y eso está bien claro. El núcleo familiar no se puede perder desde ese punto de vista”, afirmó la congresista de Perú Libre.

“Desde la niñez, cuando enfocan ese aspecto e inclusive en los libros, que nosotros hemos puesto en claro que se tenía que corregir y tenía que cambiarse, realmente hace daño. Todo a su edad. Se incitaba a que tengan que perder los valores, esa niñez que tienen que vivirla íntegra, esos valores que tengan que ser desarrollados por el núcleo familiar no pueden ser distorsionados”, agregó.

El actual Consejo de Ministros está presidido por Héctor Valer, quien también se ha mostrado en contra de la educación con enfoque de género.

