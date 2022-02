Fernando del Rincón a Pedro Castillo tras nuevo gabinete: “Si este es el aprendizaje, por favor deje de aprender”

Pedro Castillo en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN en español

Fernando del Rincón sigue sacando chispas tras la ultima entrevista que Pedro Castillo le brindó en Palacio de Gobierno. El periodista mexicano de la cadena de noticias CNN en Español, no dudó en opinar sobre los cambios de gabinete y la crisis política que actualmente enfrenta Perú.

En su programa “Conclusiones” el hombre de prensa, manifestó que se cometen de forma recurrente los mismos errores en la designación de ministros y es “muy difícil entender” que en seis meses se haya nombrado tres gabinetes.

“Es muy difícil entender que en seis meses se haya nombrado tres gabinetes. De los tres gabinetes, en todos ellos al menos una de las figuras es completamente controversial y mal vista”, expresó.

“Si este es el aprendizaje del que me hablaba el presidente Castillo -que estaba aprendiendo a ser presidente- ya por favor deje de aprender porque no aprende. Usted es maestro de escuela y sabe que a la tercera sale reprobado. No pasó el examen ordinario, tuvo que ir a un examen extraordinario y pasó a otro examen que salió reprobado”, añadió.

Tras estas declaraciones, Fernando del Rincón le expresó a Castillo Terrones que el Perú “no es su escuela para aprender a ser presidente”, mucho menos para que se esté nombrando a personas de “dudosa reputación”.

Algo que el periodista mexicano no pudo dejar de pronunciarse, fue sobre la designación de Héctor Valer como titular de la Presidencia de Consejos de Ministros, a quién solo le da horas en el cargo.

“Eso habla de quién es el presidente Castillo, de quiénes se rodea y de la falta de capacidad para ejercer. Tres gabinetes y en los tres figuras oscuras, mal vistas, cuestionadas, con líos o presuntos líos con la justicia. Cómo se explica eso”, sentenció.

PEDRO CASTILLO EN CNN

La entrevista que ofreció el presidente Pedro Castillo para la cadena de noticias CNN en español, trajo consigo grandes controversias, sobre todo cuando el jefe de Estado fue consultado sobre si comparte o no las mismas ideologías de Cuba y Venezuela.

Para muchos, sus declaraciones no fueron exactas, por lo que dejó en duda la veracidad de sus respuestas ante Fernando del Rincón.

Fernando del Rincón fue muy exacto al preguntarle porqué cuando se le consulta por Venezuela, Cuba y Nicaragua, evade dichas respuestas, a lo que el jefe de Estado señaló que “jamás traerá un modelo de afuera” y afirmó que piensa crear un “verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos”.

“Soy un hombre del pueblo (...) ideológicamente soy un provinciano, soy un maestro andino que abraza las necesidades de este país”, aclaró.

Sobre las ideologías, Castillo Terrores afirmó que cuando llegó a la presidencia, quisieron “venderle” un modelo q cómo llevar su gestión, pero que para él lo principal y primordial es darle seguridad a los peruanos.

“Las ideologías no salvan a los países, las ideologías no priorizan las necesidades del país, creo que la buena voluntad, creo que la decisión no solamente personal o de un Gobierno sino también de un pueblo que aspira a ser distinto, sin ningún modelo de afuera solo así podríamos contribuir con el desarrollo del país”, aseguró.

Por otro lado, al consultarle a Fernando del Rincón sobre cómo definiría el primer medio año de gobierno del presidente, dijo que “como uno que está en serios problemas.

“Seis meses es muy poco tiempo para tener una encuesta que te dé un 60% de desaprobación, normalmente el primer año de un presidente es una especie de luna de miel en casi todos los sentidos, pero con el presidente Castillo es todo lo contrario”, expresó el hombre de prensa para El Comercio.

SEGUIR LEYENDO

Héctor Valer: los antecedentes del primer ministro peruano que hacen insostenible su continuidad<