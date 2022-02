Héctor Valer: congresistas de izquierda se muestran en contra del nuevo gabinete

Las críticas al nuevo gabinete que acompaña al presidente Pedro Castillo no han venido solo desde la oposición, sino también desde aquellos que mostraron afinidad a su programa de gobierno desde la campaña presidencial. Este es el caso de las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán de Juntos por el Perú, agrupación que durante la segunda vuelta se volvieron aliados del hoy jefe de Estado. Las parlamentarias lamentaron la presencia de algunas figuras como Héctor Valer en la PCM y dijeron estar a la espera de cambios.

“Un gobierno que llegó con la esperanza del cambio no puede cobijar a quienes carecen de idoneidad y convicciones políticas democráticas y garantes de los derechos”, escribió Luque en un primer tweet horas después de que se publicaran videos en los que se recuerdan los comentarios de Héctor Valer en contra del enfoque de género. “La ideología de género es destrucción de los valores morales occidentales, nosotros somos católicos y cristianos en América Latina”, dijo el hoy Premier durante la campaña del 2021.

Héctor Valer: congresistas de izquierda se muestran en contra del nuevo gabinete

“Nuestro país no merece que el gabinete sea dirigido por quien ha ejercido violencia contra las mujeres. Cada minuto que el Premier permanece en el cargo es una afrenta a los derechos de todas nosotras, señor presidente Pedro Castillo”, señala la congresista líneas abajo. Cabe recordar que tras la designación de Valer se dio a conocer, a través de una publicación del exministro del Interior Carlos Basombrío, que el presidente del Consejo de ministros fue acusado por su propia hija por abuso físico. “Valer el nuevo PCM le dio tal pateadura a su hija de 29 años que esta presentó denuncia en la Comisaría. Inaceptable que pretenda gobernar”, escribió Basombrío.

PIDEN CAMBIOS

Por su parte, la congresista Sigrid Bazán le pidió al jefe de Estado que recuerde las promesas que realizó al asumir el cargo y que estas deben verse reflejadas en las decisiones que tome. “ Un gobierno que pretende mantenerse firme en la promesa de un verdadero cambio no puede ahora poner a la cabeza de un gabinete a quien va de partido en partido probando suerte, agresores y terruqueadores. Una decepción sin duda”, escribió la parlamentaria.

Héctor Valer: congresistas de izquierda se muestran en contra del nuevo gabinete

Bazán hizo referencia al recorrido de Valer por distintas agrupaciones políticas como el Apra, Unión por el Perú, Perú Nación, Renovación Popular, agrupación con la que llegó al Congreso para luego sumarse a las filas de Somos Perú, donde apenas duró unos meses. Según el registro de organizaciones políticas (ROP), el actual presidente del Consejo de ministros aparece como apoderado, fundador, personero legal, presidente y representante legal del movimiento regional Frente Amplio de Desarrollo.

“Siempre le hemos hecho llegar nuestra crítica, sr.presidente, y esta vez esperamos reconsidere estas reciente designaciones que ningún bien le hacen al país”, agregó Bazán en un segundo tweet. “ Lo que sí me queda claro es que este gabinete no cuenta con nuestro respaldo. No hemos tomado una decisión colectiva sobre el tema del voto de confianza porque eso hay que acordarlo íntegramente como bancada, pero sí te adelanto que hasta ahora no tiene aceptación de ninguno de los congresistas con lo que yo vengo conversando”, agregó la congresista horas después durante una entrevista con el canal del Estado.

A pesar de las críticas vertidas desde ambos lados del espectro político, hasta el momento no se ha logrado obtener alguna declaración del presidente Castillo sobre el por qué de sus decisiones y si está estudiando la posibilidad de realizar algún cambio entre los ministros cuestionados.

SEGUIR LEYENDO