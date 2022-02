VER Latina TV EN VIVO Perú vs Ecuador se enfrentan en el Estadio Nacional por la fecha 16

Eliminatorias Perú vs. Ecuador

PERÚ VS. ECUADOR EN DIRECTO. La selección inca quiere sacar provecho de su condición de local, donde ha ganado la mitad de sus 20 puntos, para conseguir un cuarto triunfo al hilo que lo acerque a Qatar. Esta vez enfrentará a Ecuador por la fecha 16 de Eliminatorias y en esta nota te contamos todos los detalles del duelo que se jugará en el Estadio Nacional.

“Vamos a enfrentar a una selección que está bien posicionada que viene de hacer un buen partido con Brasil. Lo que se viene es otra final más”, destacó Gareca, quien dirige a Perú desde 2015 y la llevó al Mundial de Rusia 2018, el primero que disputó el combinado inca desde España-1982.

El ‘Tigre’ alineará con el ‘Bambino’ Lapadula, los mediocampistas Yoshimar Yotún y Renato Tapia, pero no contará con Christian Cueva ni con el defensa Aldo Corzo, ambos suspendidos.

La selección ecuatoriana llegó anoche a Lima y concentra en un hotel del distrito de San Isidro.

HORARIO DEL PERÚ VS ECUADOR

El duelo está programado para las 21:00 hora s (hora peruana y ecuatoriana) en el Estadio Nacional de Lima ante unos 30 mil espectadores, gracias al 70% del aforo permitido por el Ministerio de Salud y será dirigido por el árbitro brasileño Wilton Sampaio.

- Costa Rica / 8:00 p.m.

- Honduras / 8:00 p.m.

- Guatemala / 8:00 p.m.

- El Salvador / 8:00 p.m.

- México / 8:00 p.m.

- Panamá / 9:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 9:00 p.m.

- Perú / 9:00 p.m.

- Colombia / 9:00 p.m.

- Ecuador / 9:00 p.m.

- Venezuela / 10:00 p.m.

- Bolivia / 10:00 p.m.

- Paraguay / 11:00 p.m.

- Uruguay / 11:00 p.m.

- Chile / 11:00 p.m.

- Argentina / 11:00 p.m.

- Brasil / 11:00 p.m.

- España / 3:00 a.m. del 2 de febrero.

Con los tres puntos ganados en Barranquilla, Perú avanzó a la cuarta casilla, que da boleto directo a Catar, desplazó a Uruguay a zona de repechaje y relegó a la improductiva selección cafetera cuando restan solo tres fechas.

En Barranquilla Perú golpeó en el momento preciso. Tras pasar casi todo el partido replegado en su campo, sacó las garras en la recta final y anotó tras un contragolpe finalizado por Edison Flores.

El ‘Oreja’, que celebró el gol abrazando al ‘Tigre’ Gareca, había ingresado al inicio del segundo tiempo en sustitución de Sergio Peña.

Hace apenas tres meses el cuadro inca estaba en penúltimo lugar de la tabla y se alzaban algunas voces sugiriendo un cambio de entrenador. Gareca, quien lleva casi siete años en el banquillo peruano, mantuvo la serenidad y afirmó que “nunca” había pensado en renunciar.

“Sabemos todos la realidad de la tabla, pero somos un grupo de mucha fe y mucha confianza. Vamos a pelearlo”, dijo entonces el técnico argentino, quien ha venido cumpliendo su promesa.

Gol de Edison Flores en Perú vs Colombia por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

PERÚ VS. COLOMBIA - GUÍA DE CANALES

El partido de la selección peruana será transmitido vía Movistar Deportes y en señal abierta por Latina Tv (Canal 2), canal que transmite todos los partidos de la blanquirroja cuando juega de local. También podrás conectarte vía online a través de la plataforma de Latina Play.

Pero si te encuentras en territorio ecuatoriano podrás verlo únicamente a través de la señal de CDF, que es el canal oficial de la Selección de Ecuador.

Si te estás en otro país, aquí encontrarás la lista completa de canales y plataformas para sintonizar el Perú vs. Ecuador.

- Argentina - TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

- Bolivia - COTAS Televisión

- Chile - Chilevision, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

- Ecuador - El Canal del Futbol

- México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

- Estados Unidos - Fubo Sports Network

- Uruguay - VTV+

- Venezuela - TLT Play

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE PERÚ Y ECUADOR

- 2021 / Ecuador 2-2 Perú (Copa América).

- 2021 / Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias).

- 2019 / Perú 0-1 Ecuador (Amistoso).

- 2018 / Perú 0-2 Ecuador (Amistoso).

- 2017 / Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias).

- 2016 / Perú 2-1 Ecuador (Eliminatorias).

- 2016 / Ecuador 2-2 Perú (Copa América).

¿CÓMO VER MOVISTAR PLAY?

Es una plataforma sin costo adicional para clientes de Movistar: televisión, internet fijo y celulares. Ofrecen el servicio de streaming que incluye canales en vivo y un amplio catálogo de películas y series. También tiene contenido infantil, entre otros. Puedes descargar la app en celulares o vía web en computadoras.

- Movistar Play en TV: Si tienes un smart Tv descárgate el aplicativo en tu televisor, coloca tu email y contraseña de registro en el sistema y ya podrás ver todo su contenido

- Movistar Play en web: Ingresa a https://www.movistarplay.com.pe/. Si eres usuario de esta compañía coloca tu email y tu contraseña para iniciar sesión y disfrutar de la plataforma.

- Movistar Play en iOS y Android: Puedes descargarte el aplicativo desde las diferentes sistemas de telefonía o tablet. Ingresa a Play Store o Apple Store y busca Movistar Play. Al igual que en tu smart Tv, registra tu email y tu contraseña y podrás ingresar.

PROBABLES ALINEACIONES

Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Miguel Trauco, Alexander Callens, Marco López, Carlos Zambrano - Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Sergio Peña, André Carrillo - Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Ecuador: Hernán Galíndez - Angelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán – Alan Franco, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Gonzalo Plata - Michael Estrada y Jordy Caicedo. DT: Gustavo Alfaro.

SEGUIR LEYENDO