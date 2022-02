Perú vs Ecuador EN VIVO: horarios y canales para ver partido por Eliminatorias Qatar 2022

Horarios y canales para ver Perú vs Ecuador en Lima por fecha 16 de Eliminatorias Qatar 2022.

Horarios y canales del Perú vs Ecuador EN VIVO. El equipo de Ricardo Gareca sigue a paso firme rumbo al Mundial. Luego de histórica victoria frente a Colombia en condición de visita, recibirá al ‘tricolor’ hoy martes 1 de febrero en el Estadio Nacional de Lima por la jornada 16 de Eliminatorias.

Será una gran oportunidad para ambos. Si la visita se impone esta noche, y Uruguay no gana a Venezuela, será el tercer clasificado a la Copa del Mundo de esta parte del mundo (Brasil y Argentina ya están). Pero si cae, la ‘bicolor’ estará a un punto del tercer lugar a falta de 2 partidos para el final.

Hay mucho en juego y en Perú lo saben muy bien. Tener los boletos de manera directa es el principal objetivo del cuadro dirigido por Ricardo Gareca. Para lograrlo, tendrá el apoyo de su gente: autoridades sanitarias permitirán el 70% de aforo.

Eso sí, la selección peruana no podrá contar con una de sus principales figuras: Christian Cueva, por acumulación de tarjetas amarillas. Pero tendrá el regreso de sus laterales: Luis Advíncula y Miguel Trauco. En Ecuador no jugará Enner Valencia (suspensión).

HORARIOS DEL PERÚ VS ECUADOR

- Costa Rica / 8:00 p.m.

- Honduras / 8:00 p.m.

- Guatemala / 8:00 p.m.

- El Salvador / 8:00 p.m.

- México / 8:00 p.m.

- Panamá / 9:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 9:00 p.m.

- Perú / 9:00 p.m.

- Colombia / 9:00 p.m.

- Ecuador / 9:00 p.m.

- Venezuela / 10:00 p.m.

- Bolivia / 10:00 p.m.

- Paraguay / 11:00 p.m.

- Uruguay / 11:00 p.m.

- Chile / 11:00 p.m.

- Argentina / 11:00 p.m.

- Brasil / 11:00 p.m.

- España / 3:00 a.m. del 2 de febrero.

CANALES PARA VER PERÚ VS ECUADOR

- Bolivia / COTAS Televisión y Tigo Sports.

- Costa Rica / Sky HD.

- Ecuador / Canal del Fútbol.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Nicaragua / Sky HD.

- Panamá / Sky HD.

- Perú / Movistar Deportes y Latina.

- España / Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+.

- Estados Unidos / Fubo Sports Network.

- Venezuela / TLT Play.

CÓMO VER LATINA TV EN VIVO EL PERÚ VS ECUADOR

Latina es un canal de señal abierta en Perú. Transmite de forma gratuita los partidos de local de la selección peruana en Eliminatorias Qatar 2022. También pasa los choques de la selección argentina.

También lo puedes ver vía online. Ingresar al portal: www.latina.pe. En la pagina web, dirígete al lado superior derecho en el icono “EN VIVO” y haz clic. Un vez realizado este proceso, te saldrá una nueva página dónde solo deberás darle al botón “PLAY” y se iniciará la transmisión.

CÓMO VER MOVISTAR DEPORTES EN VIVO EL PERÚ VS ECUADOR

Si eres cliente de Movistar Perú, ya eres parte de Movistar TV. Solo debes ingresar tu usuario y contraseña para disfrutar de su contenido. Eso sí, si quieres ver los partidos de Clasificatorias, debes comprar el paquete para más canales.

CÓMO VER CANAL DEL FÚTBOL EN VIVO EL PERÚ VS ECUADOR

Se trata de un canal por suscripción ecuatoriano que, pasa todos los partidos de las Eliminatorias. Además, hace cobertura de amistoso y demás duelos internacionales de su selección. ¿Tiene APP? Sí, pero solo está disponible para el territorio nacional. Vía YouTube tiene un precio de 6.99 dólares (mensual).

SEGUIR LEYENDO: