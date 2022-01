A qué hora juegan Perú vs Ecuador EN VIVO: partidazo por Eliminatorias Qatar 2022

A qué hora juegan Perú vs Ecuador: fecha 16 de Eliminatorias Qatar 2022.

Perú vs Ecuador EN VIVO. La ‘bicolor’ recibe este martes 1 de febrero al ‘tricolor’ en el Estadio Nacional de Lima por la jornada 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. Ambos protagonizarán uno de los más duelo más atractivos del torneo. Hay mucho en juego. Conoce todos los detalles del partidazo.

El equipo de Ricardo Gareca viene de un histórico triunfo frente a Colombia en Barranquilla, donde no ganaba hace 25 años por Clasificatorias. Y lo logró gracias a un agónico gol de Edison Flores, quien entró desde l banco para darle una gran alegría a todos los peruanos.

Con este resultado, la ‘blanquirroja’ llegó hasta la cuarta casilla de la tabla de posiciones, a 4 puntos de su siguiente rival: Ecuador. Para el duelo con los ecuatorianos, Perú recuperará a sus habituales laterales: Luis Advíncula y Miguel Trauco.

Pero el que no estará con Ecuador es Christian Cueva, su mejor jugador y goleador en el certamen con 5 tantos. El popular ‘Aladino’ cumplirá fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Su reemplazo sería Christofer Gonzáles. Este último tuvo minutos en Barranquilla.

La visita, por su parte, atraviesa un gran presente. El jueves igualaron 1-1 con Brasil es un duelo que estuvo lleno de emociones por lo ocurrido con el VAR. Si ganan a Perú sellarán su clasificación directa al Mundial Qatar 2022.

El equipo de Gustavo Alfaro también tiene bajas de consideración. Alexander Domínguez (portero / expulsado ante Brasil) y Enner Valencia (delantero / suspendido por amarillas) quedaron fuera del plantel.

Cabe resaltar que el Perú vs Ecuador contará con presencia del público. Autoridades sanitarias del país permitirán el 70% de aforo. Las entradas, por supuesto, se agotaron en poco tiempo. Hay mucha expectativa en el pueblo peruano.

El pedido a todos los hinchas de la selección peruana.

HORARIOS DEL PERÚ VS ECUADOR

- Costa Rica / 8:00 p.m.

- Honduras / 8:00 p.m.

- Guatemala / 8:00 p.m.

- El Salvador / 8:00 p.m.

- México / 8:00 p.m.

- Panamá / 9:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 9:00 p.m.

- Perú / 9:00 p.m.

- Colombia / 9:00 p.m.

- Ecuador / 9:00 p.m.

- Venezuela / 10:00 p.m.

- Bolivia / 10:00 p.m.

- Paraguay / 11:00 p.m.

- Uruguay / 11:00 p.m.

- Chile / 11:00 p.m.

- Argentina / 11:00 p.m.

- Brasil / 11:00 p.m.

- España / 3:00 a.m. del 2 de febrero.

CANALES PARA VER PERÚ VS ECUADOR

- Bolivia / COTAS Televisión y Tigo Sports.

- Costa Rica / Sky HD.

- Ecuador / Canal del Fútbol.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Nicaragua / Sky HD.

- Panamá / Sky HD.

- Perú / Movistar Deportes y Latina.

- España / Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+.

- Estados Unidos / Fubo Sports Network.

- Venezuela / TLT Play.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE PERÚ Y ECUADOR

- 2021 / Ecuador 2-2 Perú (Copa América).

- 2021 / Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias).

- 2019 / Perú 0-1 Ecuador (Amistoso).

- 2018 / Perú 0-2 Ecuador (Amistoso).

- 2017 / Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias).

- 2016 / Perú 2-1 Ecuador (Eliminatorias).

- 2016 / Ecuador 2-2 Perú (Copa América).

