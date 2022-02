Karelim López pagó US$ 3,400 para participar de los cócteles de la campaña de Keiko Fujimori

La empresaria Karelim López, quien habría organizado la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente Pedro Castillo, apareció en el expediente del caso Cócteles que se llevan contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori . Un informa de La República reveló que López habría estado involucrada en la campaña de la líder de Fuerza Popular en el año 2016.

“[López Arredondo] aparece en las actividades del 10 y 24 de mayo de 2016 con dos operaciones bancarias. Le dio a Fuerza Popular, por compra de tarjetas para los eventos de los cócteles, US$3.400″ , informó el fiscal José Domingo Pérez durante su intervención en la que sustentaba las imputaciones por lavado de activos que se han impuesto contra diversos acusados en el caso Keiko Fujimori.

Según los registros de Scotiabank, informó Pérez, Karelim López hizo un primer pago de US$1.400 y otro de US$2.000 a las cuentas bancarias del partido Fuerza Popular en mayo de dicho año “que corresponden a sus transferencias por la compra de 8 tarjetas, las mismas que le permitirían el ingreso al exclusivo evento de supuesta recaudación de fondos para la campaña.

E l costo de las entradas para estos eventos o “Cócteles” era de entre US$250 y US$350 por tarjeta de invitación y algunos se realizaban en un local sin techo ubicado en la avenida Manuel Olguin N° 231, en Santiago de Surco. Estos seis encuentros permitieron al partido recaudar poco más de 4 millones de soles.

José Domingo Pérez y Paulina Roque, su adjunta, han argumentado las imputaciones por lavado de activos desde mediados de diciembre del 2021. Primero se han presentado esquemas de lavado ocurrido en las campañas fujimoristas de 2011 y 2016 así como la aparición de falsos aportantes en la recaudación de fondos para solventar la candidatura de Keiko Fujimori.

De esta manera, Pérez se ocupó hoy de exponer a los falsos aportantes que fueron captados por Jorge Yoshiyama Sasaki y el excongresista Miguel Castro Grandez, resaltando además que hubo alrededor de 16 actividades proselitistas entre el 2015 y 2016 que reportaron ingresos al partido fujimorista por S/6.263.913.

PODEROSOS VÍNCULOS

Los nexos de Karelim López con el poder no son nuevos. Se ha detectado que tuvo acercamientos al entonces ministro Enrique Cornejo durante el gobierno de Alan García, aportó a la campaña congresal de Luz Salgado y ha sido cercana del presidente Castillo.

Brenda Carvalho dijo ante la Fiscalía que no cobró por aparición en fiesta de hija de Castillo

Sobre su vinculación con la animadora Brenda Carvalho, esta última revelo que se inició cuando López la contactó para comentarle sobre la realización de la fiesta de la hija del presidente. Carvalho reiteró ante la Fiscalía que fue la misma empresaria quien se contactó con su grupo de trabajo. Esta habría contado que la hija del mandatario había atravesado una infancia muy triste y que durante este tiempo se había vuelto seguidora de la animadora. Este dato habría sido el que animó a Carvalho a presentarse en las instalaciones de Palacio de Gobierno, pero indicó que no lo hizo con la intención de realizar un show como el que acostumbra, sino solo para sorprender a la menor.

La bailarina señaló que cuando se presentan este tipo de casos, ella “no cobra absolutamente nada”. “A mí me hicieron pasar de frente, no hubo exigencias, me imagino que fue por la sorpresa y me hicieron esperar en un ambiente de Palacio”, dijo ante las autoridades. Además, contó que notó la presencia del presidente Pedro Castillo durante el evento, pero que “estuvo ahí, saludó y nada más”. Al consultársele sobre un posible pago por su presencia en la fiesta de cumpleaños, reiteró que no existió ningún tipo de acuerdo monetario .

