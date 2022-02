César Hildebrant a Pedro Castillo: “Una renuncia sería un gesto patriótico”

César Hildebrant volvió a lanzar “un misil” contra Pedro Castillo tras la nueva crisis política que afecta al país, ante la renuncia de Avelino Guillén y la titular de la PCM, Mirtha Vásquez.

A través de su podcast, el director del semanario “En sus Trece”, no dudó en criticar las acciones del jefe de Estado que llevan a una inestabilidad en el Estado, afectando a todos los peruanos.

“Señor presidente Pedro Castillo, una renuncia sería un gesto patriótico. Y luego tendrían que seguir unas elecciones limpias y con mejores candidatos, mejor inteligencia ciudadana porque el Perú es, en estos momentos, una desdicha”, dijo Hildebrandt en su podcast de los lunes, emitidos en su página web.

Durante estas “reflexiones”, César Hildebrant no dudó en respaldar la buena gestión de Avelino Guillén y asegurar que el ex fiscal Supremo, renunció a la cartera del ministerio del Interior por culpa de un “rufián, porque Castillo prefirió al rufián”, en referencia al ex comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Javier Gallardo.

Recordemos que el último viernes 28 de enero, Avelino Guillén presentó su renuncia irrevocable tras los diversos entredichos que tuvo con el ex comandante general PNP, ya que pretendía dar de baja a considerables efectivos de la unidad, por lo que el ex ministro no estaba de acuerdo, porque aseguraba que eran buenos elementos para la institución.

Luego de 72 horas de silencio, el presidente Pedro Castillo se pronunció, aceptando la renuncia del ministro Guillén Jáuregui.

“Como jefe de Estado, he decidido dar por concluida la designación del comandante general de la Policía, Javier Gallardo Mendoza. Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación”, escribió Castillo Terrones casi a la medianoche del domingo 30 de enero.

En una ultima entrevista, Guillén aseguró que se va con la conciencia tranquila y explicó que en conversaciones con el mandatario, le hizo saber sobre “la necesidad de contar con los mejores policías en las unidades de mayor responsabilidad”. Esto a raíz de los cambios que buscaría hacer Javier Gallardo dentro de la PNP y que afectaría el patrullaje en las calles.

Pedro Castillo en entrevista con César Hildebrandt (FOTO: Rebeca Diz / H13)

“Él (presidente Pedro Castillo) lo sabe. Sin embargo, en las entrevistas que el señor presidente ha dado recientemente ha dicho que está esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo. Eso no se puede dar. Yo no me aferro a ningún cargo. Me voy tranquilo con mi conciencia, viendo la manera de aportar a mi país sin necesidad de un cargo público“, declaró a la República.

En una sentida ceremonia, Avelino Guillén visitó las instalaciones de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú, para despedirse de la gente que lo acompañó en estos casi 3 meses de gestión como ministro del Interior. En la sede, manifestó a los agentes policiales que esta vez verá y aplaudirá su trabajo desde lejos.

“Los voy a ver de lejos, pero voy a aplaudir su trabajo. Lo importante es que ustedes sientan legítimo orgullo por lo que hacen. Son policías y díganlo siempre con orgullo (…), que se respete la institucionalidad”, expresó el ex fiscal supremo, quien les exhortó a siempre usar el uniforme con dignidad.

Agradeció la invitación realizada por la Dircote y les aseguró que siempre estarán unidos contra el terrorismo.

Avelino Guillén, ministro del Interior. | Foto: Agencia Andina

“Para mí es un honor estar frente a ustedes y poder expresarles mi reconocimiento por su trabajo. Ustedes seguramente en cuántas oportunidades les habrán dicho lo mismo, la diferencia es que yo lo digo de corazón”, puntualizó.

Recordemos que el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, le envió un saludo de solidaridad y admiración a Guillén tras su decisión de dejar el gabinete Ministerial de Pedro Castillo.

“Expreso toda mi solidaridad con Avelino Guillén, un paladín en la defensa de los derechos humanos. En el gabinete ha sido un puntal en la lucha contra la corrupción. Estimado Avelino, estoy seguro de que nos seguiremos encontrando en la lucha por un país mejor. Un fuerte abrazo”, escribió en su cuenta de Twitter.

