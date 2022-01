Magaly Medina sobre Alfredo Zambrano: “No seríamos capaces de defraudarnos el uno al otro”

Luego de un prolongado descanso, Magaly TV La Firme vuelve esta noche con todo, pero un día antes de su estreno, la conductora se presentó en Día D para brindar una entrevista sobre el regreso del programa, su viaje a Barranquilla, su relación con el notario Zambrano y hasta del caso de Melissa Paredes.

“Mañana (hoy) ya arranco. Ayer (anteayer) llegamos de Barranquilla ya a descansar. Nunca he sido fanática del fútbol, mi esposo lo sabe, él me convenció de acompañarlo a Barranquilla y también de ir al estadio. Yo iba a ir al estadio, pero realmente hasta Barranquilla llegue, ya que no me exija más. Además, justamente cuando estaba decidiendo si iba o no iba porque no tenía mucho entusiasmo por ir, faltaba una entrada, entonces yo dije: “Cedo mi entrada” y me voy de compras a Cartagena. Mi esposo estaba un poco triste porque yo le había dicho que lo iba a acompañar, pero le he dicho mira si quieres te acompaño a Uruguay”, inicio comentando Magaly Medina a Día D.

Luego, siguió dando detalles sobre su relación amorosa con el notario Alfredo Zambrano. “Nos gusta hacer muchas cosas juntos a nosotros. Eso es algo que de pronto nosotros extrañamos cuando no lo hemos tenido, es que somos muy cómplices, somos muy amigos, Acuérdate que nosotros empezamos esta relación como amigos, nos frecuentábamos”, afirmó.

Magaly dio más detalles sobre su separación y reconciliación

La conductora de Magaly TV La Firme contó su lado humano y dio detalles sobre como era su vida sentimental con su esposo, el notario Alfredo Zambrano. “Creo que fue un cúmulo de cosas, sobre todo, por más que en una relación halla mucho amor, comprensión y entendimiento. Había todavía aspectos donde nosotros no hemos aprendido a tener una comunicación más abierta, y lo estamos haciendo sobre la marcha. Entonces, el guardarnos las cosas, es algo pésimo en una relación. A veces para no herir porque a veces suelo decir las cosas de una manera muy fea para no decirlas, no lo dices, te callas, y la otra persona igual, que por no molestarme se callaba las cosas. Eso es una olla a presión y así fue”, detalló Magaly Medina.

“Confió plenamente en mi marido como él confía en mí. Mi marido es muy celoso, él no se calla y lo dice. Yo también (se refiere a que es celosa, pero yo confió en él, cuando va al almuerzo con sus amigos, sale a reuniones, yo sé donde está, pero no todo el día sé que licitación tiene, ¿qué reunión de trabajo tiene? Yo soy una mujer muy ocupada, pero no desconfiamos el uno del otro. Eso sería un martirio vivir de esta forma. Tú tienes que confiar en la persona que te has casado con la que vives. Por ese lado, nuestro problema no viene. Él confía en mí, yo confío en él. Los dos sabemos que nos amamos muchísimo y no seríamos capaces de defraudarnos el uno al otro, y si en algún momento pasará, los dos sabemos lo que viene a continuación”, agregó.

Ante esa declaración, la periodista Pamela Vértiz, le preguntó a Magaly Medina si perdonaría una infidelidad. A lo que la conductora de Magaly TV La Firme respondió. “No estamos para eso. Los dos nos hemos casado bastante adultos para que aguantar tonterías. Además, lo más fácil es decir cuando dejas de amar a una persona, tienes que hablar y dejarla en libertad para ser feliz solo o acompañado”, manifestó.

Renovación de votos

“Siempre nosotros cuando hablábamos de que ya íbamos a llegar a cumplir los cinco años, el año cinco de la celebración de nuestra boda, vamos a hacer nuestra renovación de votos, no esperar hasta llegar a los 25 porque el futuro nadie sabe y con este virus que hemos tenido como el COVID-19, todos hemos visto que nuestra vida se puede acabar de un día para otro. Hay que celebrar el hoy, entonces, dijimos eso. En medio de esto, vino la separación, pero era algo que teníamos pensado hacer. Cuando nosotros hablamos y volvemos a reconciliarnos, a retomar nuestro matrimonio, con más responsabilidad que antes. Dijimos por qué no hacer lo que habíamos planeado”, conto.

A su vez, Magaly Medina aclaró que ambos previamente se habían casado por religioso y ellos se casaron por civil, y a pesar de ser religiosos no habían recibido la bendición de ningún sacerdote. Entonces, allá si se pudo hacer. “Él siente que se casó de nuevo. Alfredo es muy romántico y muy detallista”, acotó.

Sobre su programa Magaly TV La Firme

Pamela Vértiz le dijo a Magaly TV que era la mala de la televisión porque la gente espera el ampay, ya que con redes sociales todo es más inmediato. “Espera a que yo, me los coma con tenedor y cuchillo. El espectáculo es lo que yo ofrezco todas las noches”, manifestó.

“Yo soy irónica y hablo las cosas como son. Eso es lo que exploto en televisión, pero en la vida real, cuando estoy en confianza con gente que aprecio y quiero me suelto un poco más. De lo contrario soy un poco reservada”, agregó.

“Creo que lo de nosotros va más allá (se refiere a grabar con un celular y subirlo a redes), atiende más a la diversión. No solo me río de mi misma, me río del resto también. No soy un ser superior ni la reina de las buenas costumbres para decirle a la gente como se debe comportar, muestro mis imágenes me río de mí y me río del resto. Nos reímos todos junto. La gente se sienta a mirarme para disipar de sus problemas personales y problemas del país”, dijo Magaly Medina.

El ampay de Melissa Paredes y lo que desencadeno

En esta entrevista, Pamela Vértiz y Magaly Medina compartieron sus opiniones sobre el tema de Melissa Paredes. Mientras la conductora de Día D lamentó que la actriz haya perdido su trabajo producto del escándalo de su separación, ‘La Urraca’ manifestó que lo que hizo la figura de ‘Ojitos Hechiceros’ fue tramposo y mentiroso.

“Yo creo que el engaño, la mentira y la infidelidad siempre ha causado curiosidad en todos. La infidelidad es algo que se vive a cada momento en muchísimos niveles. Se ve todos los días. La mujer es tan infiel como el hombre. engaña más o mejor que el hombre. Es más caleta y somos mejores mentirosas que ellos. Pero como vivimos en una sociedad machista, se perdona el pecado pero no el escándalo, como siempre en este país somos así ¿no? Bajo los cannones que todos los programas familiares funcionan, tenía que separarla porque los auspiciadores que son los que mantienen el programa al aire, no iban a quererla. Ellos tienen sus valores, reglas y no iban a querer a la infiel del año”, dijo Magaly Medina.

