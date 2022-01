Rodrigo Cuba perdonó a Melissa Paredes tras ampay con Anthony Aranda, contó Janet Barboza

Janet Barboza hizo confesión sobre Melissa Paredes. (Foto: Instagram/ América TV)

Janet Barboza y Ethel Pozo regresaron con una nueva temporada de América Hoy este lunes 31 de enero. Aquí la popular rulitos no dudó en mandarle unos dardos a Melissa Paredes cada vez que podía.

El programa presentó un informe donde se hablaba de los amores de verano. Muy consternada, primero preguntó por qué no habían puesto ahí a Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda, mientras que sobre Rodrigo Cuba y Ale Venturo, señaló que - a su parecer- esa relación no iba a durar y solo iba a ser un amor de verano

Incluso, contó sus razones, haciendo una confesión en vivo. Según Janet Barboza, Melissa Paredes le contó a ella y a Ethel que Rodrigo Cuba decidió perdonarle la infidelidad.

“Es importante que lo diga para entrar en contexto, cuando salen estas imágenes de Melissa con el activador, ese día Melissa nos cuenta que el ‘Gato’ Cuba le perdonó el ampay, es decir, él le dijo a Melissa ‘te perdono’”, reveló Janet Barboza.

Es por ello que no cree que Rodrigo Cuba esté enamorado de Ale Venturo. “Por eso yo creo que lo que tiene ahora es un amor de verano”, afirmó.

Por su parte, Brunella Horna señaló que sí le tiene fe a la pareja, pues ha tenido la oportunidad de cenar con ellos y ha notado mucha química. Además de tener la aprobación de la familia del futbolista, a diferencia de lo que pasaba con Melissa Paredes.

Rodrigo Cuba le perdonó ampay a Melissa Paredes, contó Janet Barboza. (Video: América Hoy/ América TV)

BRUNELLA HORNA FUE PRESENTADA EN AMÉRICA HOY

Este lunes 31, el espacio arrancó con un renovado programa y con una nueva animadora. Se trata de Brunella Horna, quien en un principio fue presentada a través de fotos de su infancia. Estas pistas ayudaron a descubrir quién era la flamante integrante de América Hoy.

Tras pisar el imponente set, la joven agradeció a sus compañeras y a la producción por la oportunidad. “Estoy muy nerviosa, es la primera vez que voy a conducir, estoy feliz con la producción, con ustedes por haber contado conmigo.”, señaló Horna, quien confesó que una vez que entró al set se sintió más tranquila.

Por su parte, Janet Barboza no dudó en expresar su incomodidad: “Eres muy linda, sabes que me caes super bien, pero yo fui bastante clara con el equipo de producción. Yo les dije no traigan a nadie más de Bienvenida la Tarde. Dije, otra Miss tampoco, ya ven todo lo que pasa”.

Brunella no se quedó callada e indicó que el público pedía juventud y es lo que se le dio. “Fue mi sueño siempre desde que llegué de Chiclayo, ser conductora de televisión, y lo he logrado gracias a ustedes, gracias a la gente que me ha seguido”, acotó la emocionada rubia.

Brunella Horna fue presentada como la nueva conductora de América Hoy. (Video: América Hoy/ América TV)

