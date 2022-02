Janet Barboza estalla contra Óscar del Portal por llamarla “tía de Lapadula” durante emisión de América Hoy

Janet Barboza no tolera broma de Óscar del Portal. (Foto: América TV)

En una nueva edición de América Hoy, la conductora Janet Barboza no pudo contener su enojo tras escuchar a Óscar del Portal decirle “tía de Lapadula”. El comentarista fue invitado especial del programa, con el fin de que hable del versus Perú - Ecuador, contienda que se va a ver este martes 1 de febrero a las 9 p.m.

Todo sucedió cuando Janet Barboza se refirió a Gianluca Lapadula, destacando que la esperaba con una cinta de regalo porque era su principal fan, sin embargo, nunca esperó el comentario del periodista deportivo.

Ethel Pozo preguntó si Gianluca Lapadula conocería a Janet Barboza, a lo que Óscar del Portal indicó que sí, como no la va a conocer “si es su tía”.

Ante ello, la conductora hizo un alto y respondió: “Óscar, por favor, no te sumes al bullying, sino va a ser la última vez que vengas a América Hoy”.

Sus compañeros le pidieron a Del Portal que no se meta con Barboza, pues es de armas tomar. De inmediato, la animadora continuó: “Productor, disculpe, ¿no hay otro comentarista? ¿Erick Osores?”.

“Esto es en serio, me pueden sacar una reunión con el director general con América Deportes, por favor, me urge. Porque eres faltoso, Osquitar. Tú crees que yo viendo a Lapadula y a los demás, voy a estar viendo a Gareca, no te pases tampoco”, resaltó la conductora, quien se calificó como un bombón asesino a la edad que tiene.

Como se recuerda, América Hoy se estrenó este lunes 31 de enero, con Brunella Horna como nueva conductora. Además, hoy, 1 de febrero, se presentó a Christian Domínguez como colaborador del espacio. Lo que más sorprendió a todos es que llegó con un anillo en su dedo. ¿Ya se casó con Pamela Franco?

Cuando Janet Barboza le preguntó sobre su estado civil, el cantante evitó responder. “Son cosas que vamos a ir desarrollando poco a poco. ¡Hoy juega Perú, que es lo más importante”, comentó sin entrar en más detalles.

BRUNELLA HORNA ACLARA QUE ESTÁ REEMPLAZANDO A NADIE EN AMÉRICA HOY

Brunella Horna fue presentada este lunes 31 de enero como la nueva conductora de América Hoy. Una vez culminado el programa, la joven señaló que sintió una buena química con Ethel Pozo y Janet Barboza, de quienes piensa aprender mucho.

Asimismo, confesó que tenía muchas ganas de contar que era conductora de América Hoy, lo cual le hizo sentir mucho más nerviosa. Además, reiteró lo que dijo en el programa, que no venía a reemplazar a nadie, esto en clara referencia a Melissa Paredes. La rubia señaló que el puesto de conductora ya estaba libre hace unos 2 o 3 meses.

“En el 2022 quisieron una conductora nueva, hicieron un estudio para saber a quién quería el público, así que ahí decidieron en llamarme. Cuando me llamaron yo gritaba feliz, le conté a mis papás y a Richard (Acuña), no podía de la felicidad”, contó Brunella.

América Hoy inició el 31 de enero con la integración de Brunella Horna. (Foto: América TV)

